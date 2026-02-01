Son haftalarda ons altındaki dalgalanma ve dolar kurundaki hareketlilik, altın piyasasında yön arayışını beraberinde getirdi. Milyonlarca yatırımcı, "gram altın kaç TL oldu, çeyrek altın bugün ne kadar?" sorularına yanıt ararken, piyasalarda temkinli bekleyiş sürüyor. İşte 1 Şubat 2026 Pazar güncel gram, çeyrek, tam altın fiyatları…

Altın piyasasında dalgalı seyir sürüyor. Son haftalarda ons altın fiyatlarındaki geri yükseliş ve ardından gelen düşüş iç piyasada da etkisini göstermeye başladı.

Altın fiyatları bu hafta peş peşe rekorlar kırmış, gram altın 8 bin TL seviyesine kadar yükselmişti. Ons altın ise hafta başında tarihinde ilk kez 5 bin dolar seviyesini aşmıştı. 8 bin TL üzerine çıkan gram altın ise bir gecede 900 TL değer kaybederek gün içinde 7 bin TL altına gerilemişti.

Yatırımcılar altın fiyatlarındaki bu dalgalanmanın ardından, özellikle "Gram altın kaç TL oldu?" sorusuna yanıt ararken, Kapalı Çarşı ve serbest piyasalarda işlemler yakından takip ediliyor.

Peki, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altın bugün ne kadar? İşte günün ilk saatlerinde altın fiyatları...

1 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6.788,96 TL
Çeyrek altın: 12.064,00 TL
Yarım altın: 24.129,00 TL
Tam altın: 47.536,40 TL
Cumhuriyet altını: 48.074,00 TL
Gremse altın: 119.205,54 TL
Ons altın: 4.849,83 dolar

ALTIN FİYATLARI NASIL BELİRLENİR?

Altın fiyatları, dünyada altına olan talep ve ekonomik gelişmelerle birlikte belirlenir. Doların değerindeki değişimler, ülkelerin faiz kararları, enflasyon beklentileri ve jeopolitik riskler altına ilgiyi artırıp azaltabilir. Belirsizlik dönemlerinde yatırımcılar güvenli liman olarak altına yöneldiği için fiyat yükselirken, dolar güçlendiğinde altın genelde değer kaybeder. Bu nedenle altın, küresel ekonomideki her hareketten etkilenen canlı bir piyasa aracıdır.

