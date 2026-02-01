İstanbul Ticaret Odası'nın (2023=100 bazlı) İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi verileri, 2026 yılının ilk ayında perakende fiyatlarda güçlü bir artışa işaret etti. Ocak ayında İstanbul'da fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 4,56 yükselirken, yıllık bazda artış oranı yüzde 36,15 olarak hesaplandı.

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, ocak ayında fiyat artışları birçok harcama grubuna yayılırken, özellikle bazı kalemlerdeki sert yükselişler dikkat çekti. Aylık bazda artış, yılın ilk ayında enflasyonist baskının güçlü seyrettiğini ortaya koydu.

SAĞLIK VE ULAŞTIRMA ARTIŞTA ÖNE ÇIKTI

Ocak ayında harcama grupları arasında en yüksek fiyat artışları sağlık ve ulaştırma kalemlerinde görüldü. Sağlık harcamaları aylık bazda yüzde 11,94 artarken, ulaştırma grubunda fiyatlar yüzde 9,96 yükseldi. Çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 8,52, lokanta ve oteller grubunda ise yüzde 6,22 oranında artış kaydedildi.

GIDA, KONUT VE EĞİTİMDE YUKARI YÖNLÜ SEYİR

Aynı dönemde ev eşyası fiyatları yüzde 4,40, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 4,27, haberleşme yüzde 4,26 ve eğlence-kültür harcamaları yüzde 3,23 arttı. Konut grubunda artış oranı yüzde 2,56 olurken, eğitim harcamalarında yüzde 2,53’lük yükseliş görüldü. Alkollü içecekler ve tütün grubunda ise artış sınırlı kalarak yüzde 0,21 seviyesinde gerçekleşti.

GİYİM VE AYAKKABIDA FİYATLAR GERİLEDİ

Ocak ayında fiyatların düştüğü tek ana harcama grubu giyim ve ayakkabı oldu. Bu grupta aylık bazda yüzde 2,32 oranında gerileme yaşandı. Giyim ve ayakkabı, ocak ayında düşüş kaydeden tek kalem olarak öne çıktı.

MEVSİMSEL VE KAMU KAYNAKLI ETKİLER BELİRLEYİCİ OLDU

İTO'nun değerlendirmesine göre, sağlık, ulaştırma ile çeşitli mal ve hizmetler gruplarındaki artışlarda kamu kaynaklı fiyat düzenlemeleri ve piyasa koşulları etkili oldu. Lokanta ve oteller grubundaki fiyat artışlarında hizmet maliyetlerinin öne çıktığı belirtilirken, gıda grubunda kış mevsiminin bazı ürünlerde fiyatları yukarı çektiği ifade edildi. Giyim ve ayakkabı grubundaki düşüşte ise piyasa koşullarına bağlı fiyat hareketleri etkili oldu.

Ocak 2026 itibarıyla aylık bazda en yüksek artış sağlık harcamalarında görülürken, en belirgin düşüş giyim ve ayakkabı grubunda kaydedildi.