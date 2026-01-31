Ekonomi dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Selçuk Geçer, altın ve gümüş piyasalarındaki son hareketliliği "fırtına öncesi sessizlik" olarak tanımladı. Yatırımcıların "Yükseliş bitti mi?" dediği noktada sahneye çıkan Geçer, asıl büyük dalgalanmanın henüz kapıda olduğunu belirterek adeta ezber bozdu.

"Düşüş Değil, Büyük Bir Sıçramanın Ayak Sesleri"

Piyasalarda gece yarısı yaşanan düzeltme hareketlerini değerlendiren Selçuk Geçer, yatırımcılara panik yapmamaları konusunda net bir mesaj gönderdi. Ons altındaki 5.500 dolar seviyesine dikkat çeken ünlü ekonomist, yaşanan geri çekilmeleri "sağlıklı bir düzeltme" olarak nitelendirdi. Ancak Geçer’e göre bu durum, çok daha sert bir yükseliş trendinin hazırlık evresi.

Kritik Rakamları Tek Tek Açıkladı!

Geçer, özellikle altın ve gümüş yatırımcısının elindeki varlıklara sahip çıkması gerektiğini vurgulayarak şu çarpıcı tahminlerde bulundu:

Ons Altın: 5.500 dolar ile 6.000 dolar arasındaki sıkışmanın ardından hedefin 6.500 - 7.000 dolar bandı olduğunu söyledi.

Gümüş: 120 doların üzerini gören gümüşte satış baskısı olsa da ana yönün yukarı olduğunu ve asıl büyük hareketin gümüşte yaşanacağını iddia etti.

"Bu bir geri çekilme değil, piyasanın nefes almasıdır. Kısa vadeli dalgalanmalara kapılanlar, büyük ralliyi kaçırabilir."

"Asıl Fırtına Kapıda"

Jeopolitik risklerin ve küresel enflasyonun altın fiyatlarını beslemeye devam edeceğini belirten Geçer, yatırımcıları uyardı: "Kısa vadeli hareketlere odaklanıp panik satışı yapanlar kaybedecek. Önümüzdeki günlerde piyasada göreceğimiz asıl dalga, kartların yeniden karılmasına neden olacak."