2025 yılı 4. çeyrek finansal sonuçlarının açıklanma süreci devam ederken, 2-6 Şubat haftası piyasalar için oldukça kritik bir virajı temsil ediyor.

Özellikle bankacılık endeksi (XBANK) üzerinde doğrudan etkili olacak raporların yanı sıra, enerji ve sigorta sektöründen de önemli veriler gelecek.

BANKACILIK SEKTÖRÜ HAFTAYA DAMGA VURACAK

Haftanın ilk gününde bankacılık sektörünün öncüleri Akbank ve QNB Bank ile başlayacak olan maraton, hafta ortasında Garanti BBVA ve perşembe günü Yapı Kredi ile devam edecek.

Analistler, yüksek faiz ortamı ve kredi genişlemesi sınırlamalarının banka kârları üzerindeki etkisini bu raporlarla net bir şekilde göreceğimizi belirtiyor.

HAFTALIK BİLANÇO TAKVİMİ (2 - 6 ŞUBAT 2026)

Aşağıdaki tabloda, bu hafta içinde finansal sonuçlarını paylaşması beklenen şirketlerin listesi yer almaktadır:

KAPANIŞ SANAYİ DEVİNDEN: TÜPRAŞ

Haftanın finalini ise Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş yapacak.

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve operasyonel verimlilik rakamlarının yer alacağı bilanço, sadece sanayi endeksi için değil, BIST 100 endeksinin genel yönü için de belirleyici olacak.

Yatırımcı Notu: Listede yer alan tarihler şirketlerin beklenen açıklama tarihleridir. Veri akışına bağlı olarak tarihlerde güncellemeler yaşanabilir. Yatırımcıların Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) duyurularını yakından takip etmeleri önerilir.