Bu haftanın en çok kazandıran yatırım fonu, yüzde 45'lik yükselişiyle Bulls Portföy BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon oldu. Onu yakından takip eden Deniz Portföy Alize Hisse Senedi Serbest Fon ise yatırımcısına %44,89 oranında getiri sağladı. Listenin üçüncü sırasında ise %39,77 kazançla Pusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon yer aldı.

EMEKLİLİK FONLARINDA GÜMÜŞ ETKİSİ

Emeklilik tarafında ise değerli metaller öne çıktı. Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu, haftalık %26,83'lük performansıyla emeklilik fonları arasında zirveye yerleşti. Buna karşılık, Bulls Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon haftayı %0,73 azalışla kapatarak tek kaybettiren emeklilik fonu olarak kayıtlara geçti.

HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİRENLERİ

Fon dünyasında haftanın en büyük kaybı döviz bazlı bir fonda görüldü. Rota Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon, haftalık %94,59'luk sert düşüşle en fazla kaybettiren yatırım fonu oldu. Onu - %28,12 ile A1 Capital Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Fonu ve - %25,73 ile Pardus Portföy Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest Fonu izledi.