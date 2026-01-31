BİST100 endeksinin zirve tazelediği haftada OYAK Yatırım müşterileri, piyasa genelinin aksine haftayı 144 milyon TL’lik net satışla geride bıraktı. Kurum üzerinden yapılan işlemlerde bazı hisselerde yoğunlaşan alımlar ise dikkat çekici seviyelere ulaştı.

HAFTANIN FAVORİSİ ŞİŞECAM OLDU

OYAK Yatırım üzerinden gerçekleştirilen alım-satım verilerine göre, haftanın en çok rağbet gören hissesi açık ara farkla Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) oldu. Yatırımcılar, Şişecam hisselerinde 968.113.723 TL tutarında net alım gerçekleştirdi.

Şişecam’ı, enerji sektöründen CW Enerji (CWENE) 299.271.465 TL net alışla takip etti. Gayrimenkul sektöründe de hareketlilik gözlenirken, DAP Gayrimenkul (DAPGM) hisselerinde 221.300.578 TL'lik net işlem hacmi oluştu. Savunma sanayi devi Aselsan (ASELS) 204.520.177 TL ve Pasifik GYO (PSGYO) 189.860.588 TL net alış rakamlarıyla haftanın en çok tercih edilen diğer kağıtları oldu.

