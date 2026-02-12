Halka arz edildiği günden bu yana her günü tavan fiyatla kapatmayı başaran NETCD, işlem görmeye başladığı altıncı günde 81,40 TL seviyesine ulaştı.

Ancak bu yükseliş, dün akşam seansından itibaren artan satış baskısıyla test edilmeye başlandı.

Dün akşam saatlerinde el değiştirme oranının yüzde 41'e ulaştığı görülürken, bugün açılış seansı itibarıyla bu oran yüzde 50 sınırına dayandı.

Bu durum, kurumsal ve bireysel yatırımcılar arasında yoğun bir kâr realizasyonu yaşandığını gösterse de hisse "tavan bozmadan" yoluna devam etme sinyali veriyor.

BİREYSEL YATIRIMCININ KÂR KARNESİ

NETCD halka arzına katılan ve portföyünde 25 adet hisse bulunan küçük yatırımcılar için tablo oldukça parlak. Gelinen noktada;

• Halka Arz Fiyatı: 46,00 TL

• Güncel Fiyat: 81,40 TL

• Toplam Kâr: 885 TL

El değiştirme oranının yüzde 50’ye çıkması, piyasada ciddi bir dinamizm olduğunu ve hissenin artık yeni sahiplerine geçtiğini gösteriyor. Yatırımcılar, tavan bozulma riskine karşı "derinlik" ve "bekleyen emir" verilerini yakından takip ediyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

