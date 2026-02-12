NTV'de yer alan habere göre, yaklaşık 32 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında Şubat 2026 dönemine ait yeni primler açıklandı. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) verilerine göre primlere yüzde 12,5 oranında zam geldi. İstanbul'da otomobilini dördüncü basamaktan sigortalatacak bir sürücü, 17 bin 59 lira ödemeden trafiğe çıkamayacak. Sigortasız yakalanan araç sahiplerine ise hem ceza uygulanıyor hem de araç trafikten men ediliyor.

OTOMOBİL PRİMLERİNDE BASAMAK FARKI BÜYÜDÜ! YÜZDE 500'E ULAŞTI

İstanbul'da içten yanmalı motora sahip ve sıfırıncı basamakta yer alan riskli bir sürücünün primi 51 bin 177 liraya yükseldi. Aynı şehirde en düşük risk grubundaki 8’inci basamak sürücüsünün primi ise 8 bin 530 lira oldu. Böylece en riskli ve en düşük riskli sürücü arasındaki fark yaklaşık yüzde 500 seviyesine ulaştı.

Ankara'da sıfırıncı basamak primi 49 bin 729 lira, 8'inci basamak primi 8 bin 288 lira olarak belirlendi. İzmir'de ise bu tutarlar sırasıyla 48 bin 281 lira ve 8 bin 47 lira oldu.

TİCARİ TAKSİLERDE PRİMLER YÜKSELDİ

İstanbul'da ticari taksiler için sıfırıncı basamak primi 137 bin 510 liraya çıktı. Aynı şehirde 8’inci basamakta prim tutarı 22 bin 918 lira oldu.

Ankara'da ticari taksiler için en yüksek prim 133 bin 618 lira, en düşük prim 22 bin 270 lira olarak açıklandı. İzmir'de ise sıfırıncı basamak 129 bin 726 lira, 8'inci basamak 21 bin 621 lira seviyesinde gerçekleşti.

OTOBÜSLERDE REKOR SEVİYELER

İstanbul'da 31 ve üzeri koltuğa sahip bir otobüsün sıfırıncı basamaktaki zorunlu trafik sigortası primi 337 bin 829 liraya yükseldi. Aynı aracın 8'inci basamaktaki primi ise 56 bin 305 lira oldu.

SİGORTASIZ YAKALANANA CEZA VE MEN

2026 yılı itibarıyla zorunlu trafik sigortası bulunmadan trafiğe çıkan sürücülere 1.246 lira idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca eksiklik giderilene kadar araç trafikten men ediliyor. Uygulamada trafik polisleri, sürücülere poliçeyi anında yaptırmaları için süre tanıyabiliyor; ancak sigorta yapılmaması halinde araç bağlanıyor.