Borsa İstanbul’un gıda ve tarım sektörüne olan ilgisi devam ederken, geçtiğimiz günlerin dikkat çeken halka arzlarından AKHAN Un Fabrikası (AKHAN), işlem görmeye başladığı beşinci günde tavan serisini sonlandırdı. Yatırımcıların merakla beklediği hisse, güne sert hareketlerle başladı.
21,50 TL fiyattan halka arz edilen ve tamamı sermaye artırımı yoluyla gerçekleşerek şirketin doğrudan kasasına kaynak aktaran halka arz, kısa sürede yatırımcısına yüzded 40’ın üzerinde bir getiri sağladı.
Dün seans içerisinde tavan bozmasına rağmen gelen alımlarla tekrar zirveye tutunan hisse, bugün aynı direnci gösteremedi.
SEANS AÇILIŞINDA YATIRIMCIYI ŞAŞIRTAN GELİŞME
Güne ekside başlayan AKHAN, açılış seansında yüzde 1 değer kaybıyla işlem görerek yatırımcılarını temkinli olmaya itti.
Yoğun işlem hacminin yaşandığı saatlerde ciddi bir dalgalanma yaşanırken, hisse taban seviyelerine direnerek toparlanma emaresi gösterdi.
GÜNCEL DURUM: TABANA DİRENİŞ
Saat 10.43 itibarıyla piyasadaki satış baskısını göğüsleyen AKHAN;
• Anlık Fiyat: 32,00 TL
• Yüzdesel Değişim: yüzde 1,84 (Artıda)
• Hisse Seyri: Seans açılışındaki kayıplarını telafi ederek pozitif bölgeye geçmeyi başardı.
