Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), enflasyonla mücadele kapsamında kredi ve kredi kartı piyasasına yönelik radikal adımlar attı.

Gece yarısı yayımlanan karara göre birikmiş borçlar için 48 aya kadar yapılandırma imkânı sunulurken, yüksek limitli kart kullanıcılarını etkileyecek sert bir "limit tırpanı" devreye alındı.

BDDK'dan yeni hamle! Kart borçlarına 48 ay vade, limitlerde yüzde 50-80 oranında azaltma kararı

15 ŞUBAT’A KADAR LİMİTLER DÜŞÜRÜLECEK

Düzenlemeye göre, toplam kredi kartı limiti 400 bin TL’nin üzerinde olan kullanıcıların limitleri, gelir durumlarına göre yeniden belirlenerek kısmi azaltmaya gidilecek.

Bankaların bu işlemi tamamlaması için son tarih 15 Şubat 2026 olarak belirlendi.

EĞİTİM VE SAĞLIK SEKTÖRÜ ALARM VERİYOR

Kararın zamanlaması, özellikle ocak-şubat aylarında erken kayıt dönemine giren özel okul velilerini doğrudan etkiliyor. Mevcut sistemde veliler, yıllık okul ücretlerini kart limitleri sayesinde faizsiz taksitlerle ödeyebiliyordu.

Ekonomist Evren Kirikoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede bu tehlikeye dikkat çekti:

"Kullanılmayan kredi kartı limitlerinin yüzde 50-80 oranında silinmesiyle en çok bu imkân etkilenecek. Okullara artık faizsiz taksit yerine faizli KMH (Kredili Mevduat Hesabı) gerekecek."

UZMANLAR NE DİYOR? "TÜKETİMİ KISA VADEDE ARTIRABİLİR"

Düzenlemenin makroekonomik etkilerini yorumlayan uzmanlar ise farklı noktalara parmak basıyor:

• Prof. Dr. Ali Hakan Kara: Enflasyonun yüksekliği nedeniyle faizlerin hızlı indirilemediğini, bu tür yan tedbirlerle kredi hacminin kontrol edilmeye çalışıldığını belirtti.

• Ekonomist Emrah Gürelli: Düzenlemenin çelişkili yönlerine vurgu yaparak, "Yüksek limitli ama limiti kullanmayan kişilerin limitinin düşürülmesi çok anlamlı değil. Hatta limitlerin düşeceği korkusuyla kısa vadede tüketimin öne çekilmesi gibi bir yan etki bile oluşabilir" uyarısında bulundu.

YAPILANDIRMA İLACI, LİMİT SANCISI

BDDK'nın paketi bir yandan borç yükü altında ezilen vatandaşa 48 ay yapılandırma ile nefes aldırmayı amaçlarken, diğer yandan harcama kapasitesini kısıtlayarak iç talebi soğutmayı hedefliyor.

Ancak özel okul, turizm ve sağlık sigortası gibi yüksek meblağlı ve taksit odaklı sektörlerde, 15 Şubat sonrası "limit yetersiz" uyarılarının sıkça duyulacağı tahmin ediliyor.

(Haber Hürriyeti)