Yeni düzenleme ile konut kredilerinde uzun süredir uygulanan birinci el ve ikinci el konut ayrımına son verildi. Ayrıca, 2010 yılından sonra inşa edilen binalar için zorunlu olan C enerji sınıfı binalar da avantajlı kredi oranlarından yararlanabilecek konutlar kapsamına dahil edildi.

KREDİ KARTI VE İHTİYAÇ KREDİLERİNE 48 AY YAPILANDIRMA

Borç ödeme güçlüğü çeken vatandaşlar için geniş kapsamlı bir yapılandırma imkanı getirildi:

Dönem borcunu kısmen veya tamamen ödeyemeyen kart sahipleri, 3 ay içerisinde başvurmaları halinde mevcut borç bakiyelerini 48 aya kadar yapılandırabilecek. Yapılandırılan borcun en az yarısı ödenene kadar ilgili banka tarafından kart limiti artırılamayacak.

Karar tarihinden önce kullanan ve ödemesi 30 günden fazla geciken ihtiyaç kredileri (KMH dahil), ek kredi kullandırılmaksızın 48 ay vade ile yeniden planlanabilecek. Yapılandırma başvuruları için 3 aylık bir süre tanındı.

KREDİ KARTI LİMİTLERİNE "GELİR" DÜZENLEMESİ

BDDK, yüksek limitli kredi kartlarına yönelik de kısıtlamaya gitti. Toplam limiti 400 bin TL’nin üzerinde olan kullanıcıların limitleri, gelir durumlarına göre yüzde 50 ile 80 oranında azaltılacak. Bankalar, limit düşürme işleminde müşterinin son 12 aydaki en yüksek kullanım oranını referans alacak.

Sektör temsilcilerine, tüm kredi kartı limitlerini tüketicinin aylık ve yıllık geliriyle tam uyumlu hale getirmeleri için 1 Ocak 2027 tarihine kadar süre tanındı.