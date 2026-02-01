Ünlü teknik analiz uzmanı ve stratejist Tunç Şatıroğlu, kripto para piyasalarında son günlerde yaşanan dalgalanmayı değerlendirerek yatırımcıları korkutan o kritik rakamı açıkladı. Bitcoin’in (BTC) kaderinin bu seviyeye bağlı olduğunu belirten Şatıroğlu, 84.000 dolarlık desteğe dikkat çekti.

Bitcoin'de Ayı Piyasası Kapıda mı?

Şatıroğlu, Bitcoin’in 84.000 dolarlık kritik destek seviyesinin altına sarkmasının piyasadaki dengeleri tamamen değiştirebileceğini vurguladı. Bu seviyenin altındaki kapanışların ayı piyasası riskini ciddi şekilde artırdığını ifade eden analist, mevcut tablonun "yükseliş trendinin bozulması" anlamına gelebileceği konusunda uyardı.

"Pazar Yükselişine Aldanmayın, Pazartesi Kapanışını Bekleyin"



Yatırımcıların en çok düştüğü hatalardan birine değinen Şatıroğlu, kripto piyasasındaki "hafta sonu oyunlarına" karşı şu uyarıyı yaptı:

Tepki Yükselişi: Pazar günleri piyasada görülen suni yükselişler sizi yanıltmasın.

Pazartesi Kararı: Piyasanın asıl yönü, pazartesi günü yapılacak haftalık kapanışla netleşecek. Eğer pazartesi günü satışlar derinleşirse, düşüş kalıcı hale gelebilir.

Ethereum ve XRP İçin "Yeni Alım" Uyarısı

Sadece Bitcoin değil, majör altcoinler için de durumun parlak olmadığını belirten Tunç Şatıroğlu, Ethereum (ETH) ve XRP cephesinde önemli desteklerin kırıldığını ifade etti. Analist, teknik göstergelerin zayıflaması nedeniyle bu aşamada yeni alım yapılmasını önermediğini ve piyasanın durulmasını beklemenin daha sağlıklı olacağını ekledi.

Kritik Not: "Düşüş trendindeki bir varlıkta destek kırılmışsa, orası artık dirençtir. Fiyatın üzerine çıkmadan hamle yapmak risklidir."

Uyarı: Bu metin, Tunç Şatıroğlu'nun güncel piyasa değerlendirmelerini içeren son videosundaki açıklamalar baz alınarak özetlenmiştir. Yatırım tavsiyesi değildir.