Şirket tarafından yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince yeni yıl planlamasının yapıldığı belirtildi. Panora GYO Yönetim Kurulu'nun 31 Ocak 2026 tarihli kararı doğrultusunda, portföydeki mevcut varlıklar ve yıl içinde portföye dahil edilebilecek potansiyel varlıklar için değerleme hizmeti alınacak kurum seçildi.

ANLAŞMA REEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME İLE YAPILDI

KAP bildirisinde yer alan detaylara göre Panora GYO, 2026 yılındaki tüm değerleme süreçleri için Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ile çalışma kararı aldı. Bu seçimle birlikte, şirketin sahip olduğu taşınmazların güncel piyasa değerlerinin tespiti ve stratejik yatırım kararları için gerekli olan raporlama süreçleri söz konusu kuruluş tarafından yürütülecek.

Yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla paylaşılan bu açıklama, şirketin faaliyet takvimi ve mevzuata uyum süreci kapsamında kaydedildi.