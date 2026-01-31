Dijital varlık dünyası, 24 saat içinde gerçekleşen 543,9 milyon dolarlık tasfiye dalgasıyla çalkalanırken, bu kez başrolde kripto paralar değil, değerli metaller vardı.

CoinGlass verilerine göre 129 binden fazla yatırımcının işlem dışı kaldığı süreçte, tokenleştirilmiş gümüş sözleşmeleri "en çok kaybettiren" varlık olarak tarihe geçti.

GELENEKSEL RİSK HİYERARŞİSİ TERSİNE DÖNDÜ

Normal şartlarda kripto likidasyon tablolarının zirvesinde görmeye alıştığımız Bitcoin ve Ether, bu kez gümüşün gölgesinde kaldı.

• Tokenleştirilmiş Gümüş: 142 milyon dolar tasfiye

• Ether (ETH): 139 milyon dolar tasfiye

• Bitcoin (BTC): 82 milyon dolar tasfiye

Günün en büyük bireysel darbesi ise Hyperliquid borsasında yaşandı. Bir yatırımcının 18,1 milyon dolarlık kaldıraçlı "XYZ:SILVER-USD" pozisyonu, fiyatlardaki ani kırılma nedeniyle tek bir işlemle zorla kapatıldı.

ÇÖKÜŞÜN PERDE ARKASI: TEMİNAT ARTIŞLARI VE KAÇIŞ

Gümüşteki bu ani geri çekilmenin arkasında hem makroekonomik veriler hem de borsaların savunma hamleleri yatıyor.

27 Ocak haftasında hedge fonlarının net uzun pozisyonlarını yüzde 36 oranında azaltarak 23 ayın en düşük seviyesine çekmesi, fırtınanın ilk sinyali olmuştu.

Asıl darbe ise CME Group'tan geldi. Borsanın gümüş vadeli işlemleri için teminat gereksinimlerini yüzde 50'ye kadar artırma kararı, kaldıraçlı işlem yapan yatırımcıları köşeye sıkıştırdı.

Ek sermaye bulamayan yatırımcıların pozisyonları domino etkisiyle kapandı.

KRİPTO ARTIK "SADECE KRİPTO" DEĞİL

Yaşanan bu olay, kripto platformlarının artık sadece dijital varlıkların takas edildiği bir alan değil, küresel makro stratejilerin yürütüldüğü alternatif bir finans merkezi haline geldiğini kanıtlıyor.

Yatırımcılar; 7/24 işlem yapabilme ve düşük başlangıç sermayesi avantajları nedeniyle altın, gümüş ve bakır gibi emtialarda görüş bildirmek için tokenleştirilmiş araçları tercih ediyor.

GELECEK NE GÖSTERİYOR?

Analistler, metallerdeki bu türbülansın devam EDIP etmeyeceğinin, kripto yatırımcısının iştahını belirleyeceğini öngörüyor.

Eğer emtia bazlı tokenlardaki oynaklık sürerse, sermayenin tekrar Bitcoin ve Ether gibi "geleneksel" dijital varlıklara kayması bekleniyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.