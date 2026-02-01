BofA’nın son analizine göre, 5.500 dolar seviyesinden gelen sert satışlar bir trend değişikliği değil, piyasanın aşırı ısınan motorunu soğutma hamlesi. Banka stratejisti Michael Hartnett, son düşüşü "sağlıklı bir teknik reset" olarak tanımlıyor.

"Piyasa 5.000 doları o kadar hızlı geçti ki, yatırımcıların bir noktada kar realizasyonu yapması kaçınılmazdı. Ancak 4.800 - 4.900 destek bölgesi, yeni ralli için 'beton' sağlamlığında bir taban oluşturdu."

BofA, son düşüşün ardından hedeflerini düşürmek yerine daha da iddialı bir noktaya taşıdı.

Raporda öne çıkan başlıklar şunlar:

• Dönüş Bölgesi: 4.850 - 4.950 $ (Ons)

• Kısa Vadeli HEDEF: 5.200 $ (Yeniden test)

• 2026 Bahar Projeksiyonu: 6.000 $

Analistler, geçmişteki boğa piyasalarını inceleyerek altının bu döngüde %300’lük bir artış potansiyeli taşıdığını ve 5.000 doların altındaki her rakamın "tarihi bir alım fırsatı" olduğunu savunuyor.

PİYASAYI KİM SALLADI?

Raporda, altını 5.500’den 4.900’e indiren ana faktörler de tek tek sıralandı:

1. Fed Başkanlığı Bilmecesi: Yeni Fed Başkanı adayı hakkındaki spekülasyonların doları bir anda güçlendirmesi.

2. Agresif Kar Realizasyonu: Büyük fonların 5.000 dolar üzerinde pozisyonlarını boşaltması.

3. Teknik Düzeltme İhtiyacı: RSI göstergelerinin "aşırı alım" sinyalleriyle alarm vermesi.

GÜMÜŞ YATIRIMCISINA "SAKİN OL" MESAJI

Altınla birlikte 80 doları test eden ancak son depremde 60 dolara kadar gerileyen gümüş için de BofA’dan iddialı bir tahmin geldi. Banka, gümüşteki arz açığının devam ettiğini ve altındaki toparlanmayla birlikte gümüşün 135 dolar yolculuğuna kaldığı yerden devam edeceğini öngörüyor.