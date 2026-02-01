Ocak ayının geride kalmasıyla birlikte küresel piyasalarda veri ve bilanço trafiği hız kazanıyor. Yeni haftada ABD'den gelecek kritik istihdam verileri ile büyük teknoloji şirketlerinin finansal sonuçları, piyasalarda yön arayışında belirleyici başlıklar arasında yer alacak.

GÜÇLÜ POLİTİKA SÖYLEMİ, ZAYIF DOLAR

Dolar, yılın ilk ayında 2018'den bu yana en zayıf ocak performansını sergilerken, son dört yılın dip seviyelerine yakın seyrini sürdürüyor. ABD yönetiminin güçlü dolar politikasını vurgulamasına karşın, doların değer kaybı küresel piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

GÖZLER ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNDE

Haftanın en önemli gündem maddesi, cuma günü açıklanacak ocak ayı tarım dışı istihdam verisi olacak. Piyasa beklentileri, istihdam artışının 70 bin kişi seviyesinde gerçekleşmesi yönünde şekillenirken, açıklanacak rakam ABD iş gücü piyasasının seyrine ilişkin önemli sinyaller verecek.

TEKNOLOJİ DEVLERİNİN BİLANÇOLARI TAKİPTE

Yeni haftada "Muhteşem Yedili"olarak adlandırılan büyük teknoloji şirketlerinden bazıları dördüncü çeyrek bilançolarını açıklayacak. Özellikle Alphabet ve Amazon'un finansal sonuçları, küresel hisse piyasalarında oynaklığı artırabilecek başlıklar arasında öne çıkıyor.

ALTIN VE GÜMÜŞTE DÜZELTME HAREKETİ

Son dönemde güçlü yükselişlerin ardından altın ve gümüş fiyatlarında geri çekilmeler görüldü. Ons altın 5 bin doların altını test ederken, gümüşte de rekor seviyelerin ardından düzeltme hareketleri izleniyor. Buna karşın değerli metallere yönelik yatırımcı ilgisi korunuyor.

EURO VE ECB BEKLENTİLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Avrupa Merkez Bankası'nın gelecek hafta yapılacak toplantısı öncesinde eurodaki değerlenme yakından izleniyor. Euro/dolar paritesi son haftalarda 1,20 seviyesinin üzerine çıkarken, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin vereceği mesajların piyasalarda belirleyici olması bekleniyor.