Türkiye'de gerçekleştirilecek uluslararası futbol organizasyonları kapsamında yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları artık KDV ödemesinden muaf olacak. Bu istisna kapsamına giren organizasyonlar şunlar:

• 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali

• 2027 UEFA Konferans Ligi Finali

• EURO 2032 (Avrupa Futbol Şampiyonası)

Bu dev müsabakaların hazırlık süreci, organizasyon aşaması ve gerekli hizmet alımlarında vergi avantajı sağlanarak Türkiye’nin organizasyon gücünün artırılması hedefleniyor.

TAŞINMAZ SATIŞLARI DA VERGİDEN MUAF

Düzenleme sadece sporla sınırlı kalmadı. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) tarafından gerçekleştirilen taşınmaz satışları da KDV muafiyeti kapsamına alındı.

Ayrıca belirli stratejik yatırımlar için halihazırda uygulanan KDV istisnalarının süresi 2035 yılının sonuna kadar uzatılarak yatırımcıya uzun vadeli öngörülebilirlik sağlandı.

HAYVAN YEMİNE KDV İSTİSNASI YOK

Tarım sektörünü ilgilendiren bir diğer başlıkta ise karma yem tanımı netleştirildi.

Hayvan yemlerinde kullanılan premiksler ve yüksek basınçlı buharlı flake ürünler, artık "karma yem" sayılmayacak.

Bu kararla birlikte söz konusu ürünlerin teslimlerinde KDV istisnası uygulanmayacak.