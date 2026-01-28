Coinbase’in bu adımı, merkezi borsaların rolünde de köklü bir dönüşüme işaret ediyor. Şirket artık yalnızca kendi order book yapısında işlem sunan bir platform olmaktan çıkarak, kullanıcılarını doğrudan blockchain üzerindeki likiditeye bağlayan bir “erişim kapısı” modeline geçiyor.

Bu entegrasyon sayesinde, bugüne kadar Coinbase’te listelenmediği için erişilemeyen milyonlarca Solana tabanlı token, ilk kez Coinbase kullanıcılarının erişimine açılıyor. Artık yeni bir token’ın Coinbase’te alınıp satılabilmesi için uzun listeleme süreçlerine gerek kalmadan, Solana ağı üzerindeki varlıklar onchain olarak anında işlem görebilecek.

Yeni yapı altında kullanıcılar, mevcut Coinbase bakiyelerini ve ödeme yöntemlerini kullanarak, işlemlerini self-custody cüzdan altyapısı üzerinden gerçekleştirebilecek. Yani kullanıcı Coinbase arayüzünde kalırken, alım-satım işlemleri doğrudan Solana blockchain’i üzerinde gerçekleşecek.

Uzmanlara göre bu entegrasyon, özellikle Solana ekosistemi açısından tarihi bir eşik niteliği taşıyor. Merkezi borsa likiditesinin onchain piyasalara taşınması, hem yeni projeler hem de düşük hacimli token’lar için çok daha geniş bir yatırımcı kitlesine erişim anlamına geliyor.

Öte yandan bu gelişme, kripto piyasasında uzun süredir tartışılan “CEX mi, DEX mi?” ayrımının da giderek ortadan kalktığını gösteriyor. Coinbase’in Jupiter hamlesi, merkezi borsaların bile artık kaçınılmaz olarak onchain dünyaya entegre olmak zorunda kaldığını ortaya koyuyor.