Avukat Hakan Dimdik tarafından yapılan değerlendirmeye göre, kira sözleşmesi kiraya veren ile kiracı arasındaki en temel hukuki belgedir. Ancak uygulamada pek çok sözleşmenin yeterli hukuki denetimden geçmeden imzalandığına dikkat çekiliyor. Bu durum, ilerleyen süreçte tahliye davaları başta olmak üzere ciddi uyuşmazlıklara neden olabiliyor.

KİRAYA VERENLERİN EN SIK YAPTIĞI 19 KRİTİK HATA

Dimdik’e göre, kira sözleşmesi hazırlanırken en çok karşılaşılan hatalar şu şekilde sıralanıyor:

1- Kiralananın teslim edildiğine ilişkin açık hükme yer verilmemesi.

2- Kira bedelinin ödeme şekli ve zamanının net olarak belirtilmemesi.

3- Kira süresinin tahliye haklarını kısıtlayacak şekilde uzun belirlenmesi.

4- Uzama sürelerinin sözleşme yapılırken göz ardı edilmesi.

5- Dövizle kira sözleşmesi yasağının dikkate alınmaması.

6- Kira artış oranının yasal sınırların dışında düzenlenmesi.

7- Vergi, resim ve harçların kiracıya yüklenmemesi.

8- Yan giderlerin tahliye sebebi olarak düzenlenmemesi.

9- Depozito iade şartlarının belirsiz bırakılması.

10- Demirbaş listesinin eksik veya muğlak hazırlanması.

11- Kefilin sorumluluk süresinin yanlış belirlenmesi.

12- Kefaletin şekil şartlarına uygun alınmaması.

13- Kiracının evli olması hâlinde eş rızasının dikkate alınmaması.

14- Kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda yönetim planının incelenmemesi.

15- Kiralananın kullanım amacının sözleşmede yer almaması.

16- Devir ve alt kiralama hükümlerinin açıkça düzenlenmemesi.

17- Kiracıya kanuna aykırı ek yükümlülükler yüklenmesi.

18- Tahliye taahhüdünün usule aykırı şekilde alınması.

19- Tüzel kişi kiracılarda temsil ve yetki belgelerinin kontrol edilmemesi.

“STANDART SÖZLEŞMELER CİDDİ RİSK TAŞIYOR”

Avukat Hakan Dimdik, internetten indirilen veya kulaktan dolma bilgilerle hazırlanan kira sözleşmelerinin kiraya verenler açısından ciddi riskler barındırdığını belirterek şu uyarıda bulunuyor:

“Kira sözleşmesi hazırlanırken yapılan her eksiklik, ilerleyen süreçte kiraya verenin aleyhine sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle sözleşmelerin somut olaya ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde hazırlanması büyük önem taşıyor.”