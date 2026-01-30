Değerli metaller piyasası, son yılların en büyük likidite krizlerinden birine sahne oluyor. Haftalardır 120 dolar sınırında "aşırı ısınma" sinyalleri veren ons gümüş, bugün kelimenin tam anlamıyla çakıldı. Bir günde değerinin %30’undan fazlasını kaybederek 75-80 dolar bandına gerileyen gümüş, yatırımcısını adeta ters ayakta yakaladı.

"Köpük Bir Günde Söndü"

Düşüşün fitilini, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanlığı için şahin görüşleriyle bilinen Kevin Warsh’ı aday göstermesi ateşledi. Doların küresel çapta hızla değer kazanması ve gümüşteki aşırı alım pozisyonlarının bir anda nakde dönmesi, piyasada "kapitülasyon" (teslimiyet) satışlarını başlattı.

Morgan Stanley’den Acil Durum Notu: "70 Doların Altı Uçurum"

Piyasalardaki bu sert geri çekilmenin ardından gözlerin çevrildiği dev banka Morgan Stanley, yatırımcıları için kritik bir analiz yayımladı. Banka, gümüşte 100 doların altındaki seyrin teknik olarak "ayı piyasası" riskini taşıdığını belirterek şu rakama dikkat çekti:

"Gümüşte 120 dolarlık zirveden gelen bu düzeltme, son dönemdeki %170’lik rallinin doğal bir sonucu olsa da hızı endişe verici. 93 dolar seviyesi artık bir hayal haline gelirken, piyasanın tutunması gereken son kale 70 dolar seviyesidir. Bu rakamın altı, 2025 yılındaki tüm kazanımların silindiği yeni bir satış dalgasını tetikleyebilir."



Yatırımcıyı Bekleyen Riskler ve Destekler

Kritik Destek: 70-75 Dolar. (Bu bölge 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği son savunma hattı.)

Psikolojik Sınır: 100 Dolar. (Yeniden güven ortamı oluşması için gümüşün bu rakamı geri kazanması şart.)

Teminat Tamamlama (Margin Call): Kaldıraçlı işlemlerdeki kayıpların %30'u aşması, hafta kapanışında daha fazla zorunlu satışı beraberinde getirebilir.

Uzman Görüşü: "Fırsat mı, Felaket mi?"

Piyasa analistleri, gümüşün 2026 başında yaşadığı bu rekor düşüşü "sağlıklı ama acı verici bir temizlik" olarak tanımlıyor. Morgan Stanley’e göre, gümüş 70 dolarda dengelenmeyi başarırsa, endüstriyel talebin etkisiyle yılın ikinci yarısında tekrar güç kazanabilir. Ancak hafta kapanışının bu seviyelerin altında kalması, "korku dolu gecenin" bir "korku dolu haftaya" dönüşmesine neden olabilir.

Not: Bu içerik güncel piyasa dinamikleri üzerine yazılmış bir haber analizidir, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.