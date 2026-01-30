ABD ekonomisinde enflasyon baskısı, üretim cephesinde yeniden ısınmaya başladı. Aralık ayına ilişkin açıklanan üretici fiyat endeksi (ÜFE) verileri hem aylık hem de yıllık bazda piyasa beklentilerini geride bırakarak enflasyon endişelerini körükledi.
Reuters anketine katılan ekonomistlerin yüzde 0,2 artış öngördüğü aralık ayı ÜFE verisi, yüzde 0,5 olarak gerçekleşti.
Üretim maliyetlerindeki bu ivme, nihai tüketici fiyatlarına yansıma potansiyeli taşıdığı için piyasalarda yakından takip ediliyor.
ÇEKİRDEK VERİLER ALARM VERİYOR
Gıda ve enerji gibi oynak kalemlerin dışarıda tutulduğu çekirdek ÜFE, aralık ayında adeta sıçrama yaptı:
• Aylık Çekirdek Artış: Kasım ayındaki yüzde 0,2’lik seviyeden yüzde 0,7’ye yükseldi (Beklenti yüzde 0,2 idi).
• Yıllık Çekirdek Artış: Yüzde 3,3 ile hem beklentilerin (yüzde 2,9) hem de bir önceki ayın üzerine çıktı.
YILLIK BAZDA TABLO NETLEŞİYOR
Yıllık bazda genel ÜFE artışı yüzde 3 seviyesine ulaşırken, ekonomistlerin yüzde 2,7’lik tahmini belirgin bir farkla aşılmış oldu.
Ayrıca kasım ayına ilişkin yıllık çekirdek ÜFE verisinin yüzde 3’ten yüzde 3,1’e yukarı yönlü revize edilmesi, fiyat artış trendinin sanıldığından daha güçlü olduğunu gösteriyor.
Üretici maliyetlerindeki bu beklenmedik yükseliş, Fed’in faiz politikası üzerindeki "şahin" baskıyı artırabilir. Üretim bandındaki maliyet artışları, önümüzdeki aylarda raflara zam olarak yansıma riski taşıyor.