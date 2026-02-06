2019 yılından bu yana uygulanan taban aylık artışları, sosyal güvenlik sisteminde beklenmedik bir tablo ortaya çıkardı.

Son düzenlemeyle en düşük emekli aylığının 20 bin TL'ye yükseltilmesi, bu kapsamdaki emekli sayısını 5 milyona ulaştırdı.

Yüksek kazanç üzerinden uzun yıllar prim ödeyen vatandaşların maaşlarının, taban aylık seviyesine yaklaşması "Çok ödeyenin hakkı yeniyor mu?" sorusunu beraberinde getirdi.

AK Parti kurmayları, mevcut dengenin sürdürülemez olduğunu belirterek, "Asgari ücretin 1,5 katı olan emekli maaşı dengesi bozuldu. Önceliğimiz bu makası yeniden açmak" mesajını verdi.

MASADAKİ YENİ FORMÜL: TEMMUZDA REVİZYON BEKLENİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde kurulan özel komisyon, sistemdeki "prim adaletsizliğini" gidermek için analizlere başladı. Hazırlanan raporlarda şu başlıklar öne çıkıyor:

• Etki Analizi: Yüksek prim ödeyenlerin motivasyonunu koruyacak yeni bir maaş hesaplama modeli.

• Sürdürülebilirlik: Devlet gelirleriyle paralel, enflasyon karşısında erimeyen kalıcı refah artışı.

• Temmuz Ayarı: Düzenlemelerin 2026 Temmuz dönemindeki zam takvimiyle birlikte yasalaşması planlanıyor.

MUSTAFA ELİTAŞ: "GEÇİNMEK ZOR, YENİ ADIMLAR GÜNDEMDE"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, samimi bir özeleştiride bulunarak, "20 bin liralık maaşla geçinmenin zor olduğunu" ifade etti.

Elitaş, refah artışının kalıcı olması için devlet gelirlerinin artması gerektiğine dikkat çekerken, temmuz ayını işaret ederek yeni düzenlemelerin sinyalini verdi.

Bu yeni düzenleme hayata geçerse, sadece en düşük maaş alanlar değil, prim ödeme gün sayısı ve kazancı yüksek olan emekliler de kendi prim seviyelerine uygun "kademeli" bir artış alma imkanına kavuşacak.