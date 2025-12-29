Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı.

Mahkeme heyeti, Veyis Ateş ve Taner Çağlı hakkında tutuklama kararı verirken; Mustafa Karataş'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR: ARALIK AYINA DAMGA VURAN OPERASYONLAR

Başsavcılık bünyesindeki Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, "uyuşturucu madde temini, kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlamaları çerçevesinde genişlemeye devam ediyor.

Aralık ayı boyunca peş peşe gelen operasyonlar medya dünyasında şok etkisi yarattı.

SORUŞTURMA KRONOLOJİSİ VE TUTUKLANAN DİĞER İSİMLER

• 11 Aralık - Mehmet Akif Ersoy: Soruşturmanın en dikkat çeken ayaklarından biri 9 Aralık'ta gerçekleşmiş, gazeteci Mehmet Akif Ersoy evinde gözaltına alınmıştı. Ersoy, TMSF tarafından Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alındıktan kısa bir süre sonra, 11 Aralık'ta beraberindeki 3 kişiyle birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi.

o Aynı dalgada gözaltına alınan diğer isimler: Habertürk Dış Haber Editörü Elif Kılınç, gayrimenkul danışmanı UFUK Tetik, diyetisyen Gizem Aybaktı, Habertürk çalışanı Ebru Gülan, Mustafa Manaz, Dilara Yıldız ve Buse Öztay.

• 17 Aralık - Ela Rümeysa Cebeci: Spiker Ela Rümeysa Cebeci, uyuşturucu madde temini ve kullanımı suçlamalarıyla 17 Aralık tarihinde tutuklandı.

• Sercan Yaşar: Sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar, "uyuşturucu bulundurma ve satma" suçlamasıyla daha önce tutuklanmıştı. Soruşturmanın genişletilmesi kapsamında Yaşar, 17 Aralık'ta cezaevinden getirilerek savcılıkta yeniden ifade verdi.

Güvenlik kaynakları, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve dijital materyallerin incelenmesiyle operasyonun kapsamının daha da genişleyebileceğini belirtiyor.