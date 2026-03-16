ING Economics, Orta Doğu’da süren savaşın enerji piyasalarına etkisine ilişkin değerlendirmesini güncelledi. Kurum, savaşın başında öngörülen iki haftalık tam kesinti ve mart ayı sonuna doğru normale dönüş beklentisinin artık fazla iyimser kaldığını kabul etti.

Çatışmaların üçüncü haftasına girilmesine rağmen enerji akışında belirgin bir toparlanma görülmemesi, analistleri senaryolarını yeniden gözden geçirmeye yöneltti. ING Economics, gelişmeler doğrultusunda üç farklı senaryo üzerinden olası enerji akışı ve petrol fiyatı görünümünü değerlendirdi.

YENİ BAZ SENARYO: YOĞUN ÇATIŞMA MART SONUNA KADAR SÜREBİLİR

ING Economics’in güncel baz senaryosuna göre, ABD–İsrail ile İran arasındaki yoğun çatışmanın mart ayı sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Bu sürecin ardından düşük yoğunluklu askeri operasyonların devam etmesi ve diplomasi kapısının yeniden aralanmasıyla birlikte enerji akışının ikinci çeyrekte kademeli olarak toparlanması öngörülüyor.

Depolama kısıtlamalarının gevşemesiyle birlikte üretim tesisleri ve LNG altyapısının kademeli olarak yeniden devreye girmesi bekleniyor. Analistler, enerji akışının tamamen normale dönmesi için 2026’nın üçüncü çeyreğinin başını işaret ediyor.

Ayrıca Hürmüz Boğazı’nı bypass eden mevcut boru hattı kapasitesinin devreye alınmasının, toparlanma sürecini destekleyebileceği belirtiliyor.

İYİMSER SENARYO İÇİN GERİLİMİN HIZLI DÜŞMESİ GEREKİYOR

ING Economics’in ikinci senaryosu daha hızlı bir toparlanmayı içeriyor. Buna göre mart sonuna kadar Hürmüz Boğazı’ndaki enerji akışı büyük ölçüde kesintili kalabilir, ancak nisan ayında hızlı bir iyileşme görülebilir.

Bu senaryoda mayıs ayında enerji akışının yeniden normale dönmesi öngörülüyor. Ancak analistler, bu tablonun gerçekleşebilmesi için bölgedeki gerilimin hızlı şekilde azalması ve petrol ile LNG arzında ani bir toparlanma yaşanması gerektiğini vurguluyor.

Bu nedenle kurum, söz konusu senaryonun fazla iyimser olabileceğine dikkat çekiyor.

EN KÖTÜ SENARYODA PETROL FİYATLARI REKOR KIRABİLİR

Üçüncü ve en olumsuz senaryoya göre ise savaşın yoğunluğu nisan ayına kadar devam edebilir ve sonrasında bölgede uzun süre düşük yoğunluklu çatışmaların sürmesi mümkün.

Bu durumda Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilere yönelik saldırılar enerji akışını uzun süre sekteye uğratabilir. Bölgedeki enerji altyapısında oluşabilecek sınırlı hasarların da arzın normale dönmesini geciktirebileceği belirtiliyor.

Analistler, bu senaryoda enerji akışının mayıs ayı sonuna kadar neredeyse tamamen durma noktasında kalabileceğini, haziran–ağustos döneminde ise kademeli bir toparlanmanın başlayabileceğini öngörüyor.

Bu tabloda petrol fiyatlarının rekor seviyelere çıkabileceği ifade edilirken, arz tarafında çözüm seçeneklerinin sınırlı olması nedeniyle piyasa dengesinin ancak talep daralması yoluyla sağlanabileceği değerlendiriliyor.