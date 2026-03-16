Şirket tarafından yapılan açıklamada, görüşmelerin titizlikle sürdüğü ve operasyonel devrin gerçekleşmesi için nihai ve bağlayıcı pay devir sözleşmesinin beklendiği vurgulandı.

Satın alma haberi sonrası borsada Bor Şeker hisseleri hareketlendi.

BORSK HİSSESİ NE DURUMDA?

Haberin ardından yatırımcıların gözü Bor Şeker (BORSK ) hisselerine çevrildi. İşte şirketin saat 15.15 itibarıyla güncel borsa performansı:

• Güncel Fiyat: 6,23 TL (yüzde 2,47 artışla işlem görüyor).

• Günlük Aralık: Hisse gün içinde 6,13 TL ile 6,46 TL arasında dalgalandı.

• Haftalık Artış: Aylık yüzde 7'ye yakın düşen BORSK, haftalık yüzde 4 yükseliş gördü.

• Piyasa Değeri: Yaklaşık 5,98 milyar TL.

• Temettü Verimi: Yatırımcılar için cazip görünen yüzde 3,35 seviyesinde.

• Önemli Not: Şirket, Aralık 2025'te gerçekleştirdiği yüzde 300 bedelsiz sermaye artırımı (4:1 bölünme) ile sermaye yapısını güçlendirmişti.

NEDEN GİZLİ TUTULDU?

Satın alma görüşmelerinin aslında 31 Ocak 2026 tarihinde başladığı ancak spekülatif hareketleri engellemek adına gizlilik kararı alındığı ortaya çıktı.

SPK tebliğleri uyarınca alınan bu karar, "içsel bilginin korunması" amacıyla uygulandı.

Bor Şeker yönetimi, belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla birlikte süreci şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaştı.

