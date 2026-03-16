2026’ya girilirken yatırımcıların en çok tartıştığı başlıkların başında altın ve konut geliyor. Küresel belirsizliklerin sürdüğü, faiz politikalarının yakından izlendiği bir dönemde “altın mı ev mi?” sorusu yeniden gündemde. Morgan Stanley’nin 2026 görünüm raporları ise bu iki yatırım aracı için dikkat çeken değerlendirmeler içeriyor.

ALTINDA YÜKSELİŞ POTANSİYELİ SÜRÜYOR

Morgan Stanley, 2026 yılında altının güçlü kalabileceğini belirtiyor. Bankaya göre merkez bankalarının altın alımlarının devam etmesi, jeopolitik risklerin tam olarak ortadan kalkmaması ve küresel büyüme tarafındaki kırılganlık altın fiyatlarını destekleyen ana unsurlar arasında yer alıyor.

Raporda, faiz indirim beklentilerinin güçlenmesi halinde doların zayıflayabileceği ve bunun da ons altın fiyatı üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği ifade ediliyor. Kurum, 2026’nın özellikle ikinci yarısında altının yeni zirveleri test edebileceğine dikkat çekiyor. Bu senaryoda altın, portföylerde riskten korunma aracı olarak öne çıkmaya devam ediyor.

KONUT PİYASASINDA DENGELENME VE SEÇİCİ ARTIŞ

Morgan Stanley’nin gayrimenkul tarafındaki değerlendirmeleri ise daha dengeli bir tabloya işaret ediyor. Küresel ölçekte yüksek faiz döneminin konut talebini baskıladığı ancak arz tarafındaki sınırlılığın fiyatları aşağı yönlü sert bir düzeltmeden koruduğu belirtiliyor.

2026’da faizlerde kademeli gevşeme beklentisi, ertelenmiş talebin yeniden devreye girmesine yol açabilir. Bu durum özellikle büyük şehirlerde ve arzın sınırlı olduğu bölgelerde fiyatları yukarı taşıyabilir. Konutun en önemli avantajı ise kira geliri üretme kapasitesi. Altın değer artışı üzerinden kazanç sağlarken, konut yatırımcısına düzenli nakit akışı da sunabiliyor.

GETİRİ POTANSİYELİ NASIL AYRIŞIYOR?

Altın daha likit bir yatırım aracı. Alım-satım maliyetleri düşük ve küresel fiyatlamaya bağlı olarak hızlı hareket edebiliyor. Bu da kısa ve orta vadede fiyat dalgalanmalarından yararlanmak isteyen yatırımcı için avantaj sağlıyor.

Konut ise daha uzun vadeli bir yatırım. İşlem maliyetleri yüksek, likiditesi sınırlı ancak enflasyonist ortamlarda hem fiyat artışı hem kira geliri ile çift yönlü getiri potansiyeli sunabiliyor. Morgan Stanley, özellikle arzın yetersiz kaldığı pazarlarda konutun değer koruma özelliğinin sürebileceğini vurguluyor.

2026’DA HANGİSİ ÖNE ÇIKABİLİR?

Morgan Stanley’nin değerlendirmeleri, altının 2026’da küresel risklere karşı güçlü bir korunma aracı olmaya devam edeceğini gösteriyor. Buna karşılık konut tarafında faiz politikasının belirleyici olacağı ifade ediliyor. Faizlerde düşüş süreci başlarsa, konut fiyatlarında daha hızlı bir toparlanma görülebilir.

2026’da hangi yatırımın daha çok kazandıracağı, küresel faiz patikasına ve ekonomik görünümdeki gelişmelere bağlı olacak. Riskten korunma ve likidite önceliği olan yatırımcı için altın öne çıkarken, uzun vadeli değer artışı ve kira geliri hedefleyenler için konut daha güçlü bir alternatif olarak değerlendiriliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.