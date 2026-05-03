OPEC+ üyesi 7 ülke, haziranda petrol üretimini günlük 188 bin varil artırma kararı aldı. Kararın piyasa koşullarına göre değişebileceği belirtildi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üreticilerden oluşan OPEC+ grubu, haziran ayına ilişkin üretim politikasını belirledi. Yedi ülke, küresel piyasa koşullarını değerlendirerek üretimi artırma kararı aldı.

7 ÜLKEDEN ORTAK KARAR

OPEC'ten yapılan açıklamaya göre Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman, çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda küresel petrol piyasasındaki gelişmeler ve görünüm ele alındı.

GÜNLÜK 188 BİN VARİL ARTIŞ

Açıklamada, söz konusu ülkelerin haziran ayı itibarıyla petrol üretimini günlük 188 bin varil artırma kararı aldığı bildirildi.

Bu adımın, Nisan 2023'te açıklanan günlük 1,65 milyon varillik gönüllü üretim kesintileri kapsamında yapılan düzenlemeler doğrultusunda alındığı belirtildi.

PİYASA ŞARTLARINA GÖRE DEĞİŞEBİLİR

OPEC açıklamasında, alınan kararın piyasa koşullarına bağlı olarak durdurulabileceği veya geri çevrilebileceği vurgulandı.

Grubun, üretim uyumu ve piyasa gelişmelerini her ay düzenli olarak gözden geçirmeye devam edeceği ifade edildi.

OPEC+ grubunun bir sonraki toplantısının 7 Haziran'da gerçekleştirileceği bildirildi.

NEDEN ÖNEMLİ?

OPEC+ kararları, küresel petrol fiyatları ve enerji piyasaları üzerinde doğrudan etkili olurken, enflasyon ve ekonomik görünüm açısından da yakından takip ediliyor. Karar Türkiye'de ise akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim gelmesi açısından önem arz ediyor.

