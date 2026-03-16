İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta tarihçi İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlandı. İlber Ortaylı için ilk tören yıllarca çalıştığı Galatasaray Üniversitesi'nde yapıldı. Törenin ardından İlber Ortayı'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi sevenlerinin omuzunda tören için cami avlusuna getirildi. Törende İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı taziyeleri kabul etti.

İLK TÖREN GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ'NDE YAPILDI

İlber Ortaylı için ilk tören saat 11.00'de Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenecek. Cenazesi yıllarca çalışıp, öğrenciler yetiştirdiği, eserlerini kaleme aldığı üniversiteye getirilecek, anısına konuşmalar yapıldı.

CENAZESİ FATİH CAMİİ'NE GETİRİLDİ

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın cenazesi saat 15.00 sıralarında Fatih Camii'ne getirildi. Bu sırada Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı Kazıcı'yı yakınları teskin etti. Cenaze vatandaşların omuzlarında camii avlusuna alınarak musalla taşına konuldu.

CENAZE NAMAZI KILINDI

Duayen tarihçi için Fatih Camii'nde ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Ortaylı'nın tabutu omuzlara alınarak defnedileceği Fatih Camii haziresine getirildi.

"BU KADAR SEVİLDİĞİNİ BİLMEK ACIMIZI DİNDİRİYOR"

Öte yandan Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı anma törenini takip eden gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Tuna Ortaylı, "Bu kadar sevildiğini bilmek acımızı dindiriyor" dedi.

SİYASET, SPOR VE SANAT DÜNYASINDAN ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Ayrıca siyaset, spor ve sanat dünyasından da bir çok isim Ortaylı için düzenlenen anma törenine katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da cenazeye katılan isimler arasında yer aldı.

FATİH ALTAYLI:"3 GÜNDE ÖZLEDİK ONU"

Gazeteci Fatih Altaylı ve Prof. Dr. Celal Şengör de anma törenine katıldı. Altaylı açıklamasında, "Özlüyor insan. 3 günde özledik onu. Arkasında müthiş bir külliyat bıraktı. İlber tarihçinin ötesinde bir şeydi. Halil İnalcık tarihçiydi, o da nur içinde yatsın. Tarihçilik İlber'i tanımlamak için çok dar bir çerçeve. Derdi cahillikle değildi, cahilin cürretiyleydi. Elitist falan değildi. Herkesle bir araya gelirdi. Sadece haddini bilmeyenlere çok kızardı" ifadelerini kullandı. Altaylı'nın konuşurken güçlük çekmesi ise dikkatlerden kaçmadı.