Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 16 Mart 2026 Pazartesi gününü yüzde 1,04 değer kaybıyla 12.956,72 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 12.880,01 ve en yüksek 13.137,73 puan seviyeleri görülürken, toplam işlem hacmi 115 milyar 91 milyon TL oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilim ve petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle karışık bir seyir izledi.

ANALİSTLER HANGİ SEVİYELERE DİKKAT ÇEKİYOR?

Analistler, gün içinde Orta Doğu’da devam eden gelişmelere ilişkin haber akışının piyasalar üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 12.800 ve 12.700 puan seviyeleri destek, 13.100 ve 13.200 puan seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.

ABD’DEN GELEN VERİ BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Küresel piyasaların yakından takip ettiği ABD verileri de gün içinde açıklandı. New York Fed’in mart ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York’ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre imalat endeksi mart ayında 7,3 puan düşerek eksi 0,2 seviyesine geriledi.

Piyasa beklentileri endeksin 4 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Şubat ayında 7,1 seviyesinde olan endeks, mart ayında sektör faaliyetlerinde hafif daralmaya işaret etti.