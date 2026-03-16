Borsa İstanbul’da işlem gören bazı şirketler, 9–13 Mart haftasında pay geri alım programları kapsamında piyasadan hisse alımı gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta 13 şirketin geri alım yaptığı görülürken, en yüksek tutarlı alımlar ESCAR Filo, Boğaziçi Beton ve KONYA Kağıt'ta gerçekleşti.
Borsa İstanbul'da işlem gören bazı şirketler, 9–13 Mart 2026 haftasında yürüttükleri pay geri alım programları kapsamında piyasadan hisse alımı gerçekleştirdi. Şirketler tarafından yapılan bu geri alımların, hisse fiyatlarında istikrarı desteklemek ve yatırımcı güvenini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.
EN YÜKSEK GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER
Geçtiğimiz hafta pay geri alımı gerçekleştiren şirketler ve toplam alım tutarları şöyle oldu:
Escar Filo — 16,89 milyon TL
Boğaziçi Beton — 9,70 milyon TL
Konya Kağıt — 9,21 milyon TL
Logo Yazılım — 8 milyon TL
Orge Enerji — 5,98 milyon TL
Enerya Enerji — 5,73 milyon TL
Kalyon Güneş Teknolojileri — 3,08 milyon TL
Ahlatçı Doğalgaz — 2,95 milyon TL
Ofis Yem Gıda — 1,59 milyon TL
Jantsa Jant Sanayi — 829 bin TL
Akfen GYO — 814 bin TL
DAGI Giyim — 559 bin TL
Koç Metalurji — 556 bin TL
ŞİRKETLER NEDEN HİSSE GERİ ALIMI YAPAR?
Hisse geri alımı, şirketlerin piyasa değerini desteklemek ve yatırımcı güvenini artırmak amacıyla başvurduğu önemli finansal araçlardan biri olarak biliniyor. Şirketler bu yöntemle genellikle fiyat oynaklığını azaltmayı, hissedarlara dolaylı nakit dönüşü sağlamayı ve kasadaki fazla likiditeyi değerlendirmeyi hedefliyor.
Ayrıca geri alımlar, dolaşımdaki hisse sayısını azaltarak hisse başına kâr (EPS) oranının yükselmesine katkı sağlayabiliyor. Bu durum da orta ve uzun vadede hisse fiyatı üzerinde destekleyici bir etki yaratabiliyor.