Borsa İstanbul'da işlem gören bazı şirketler, 9–13 Mart 2026 haftasında yürüttükleri pay geri alım programları kapsamında piyasadan hisse alımı gerçekleştirdi. Şirketler tarafından yapılan bu geri alımların, hisse fiyatlarında istikrarı desteklemek ve yatırımcı güvenini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Söz konusu haftada geri alım tutarları incelendiğinde Escar Filo, Boğaziçi Beton ve Konya Kağıt en yüksek alım yapan şirketler arasında yer aldı.

EN YÜKSEK GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

Geçtiğimiz hafta pay geri alımı gerçekleştiren şirketler ve toplam alım tutarları şöyle oldu:

Escar Filo — 16,89 milyon TL

Boğaziçi Beton — 9,70 milyon TL

Konya Kağıt — 9,21 milyon TL

Logo Yazılım — 8 milyon TL

Orge Enerji — 5,98 milyon TL

Enerya Enerji — 5,73 milyon TL

Kalyon Güneş Teknolojileri — 3,08 milyon TL

Ahlatçı Doğalgaz — 2,95 milyon TL

Ofis Yem Gıda — 1,59 milyon TL

Jantsa Jant Sanayi — 829 bin TL

Akfen GYO — 814 bin TL

DAGI Giyim — 559 bin TL

Koç Metalurji — 556 bin TL

ŞİRKETLER NEDEN HİSSE GERİ ALIMI YAPAR?

Hisse geri alımı, şirketlerin piyasa değerini desteklemek ve yatırımcı güvenini artırmak amacıyla başvurduğu önemli finansal araçlardan biri olarak biliniyor. Şirketler bu yöntemle genellikle fiyat oynaklığını azaltmayı, hissedarlara dolaylı nakit dönüşü sağlamayı ve kasadaki fazla likiditeyi değerlendirmeyi hedefliyor.

Ayrıca geri alımlar, dolaşımdaki hisse sayısını azaltarak hisse başına kâr (EPS) oranının yükselmesine katkı sağlayabiliyor. Bu durum da orta ve uzun vadede hisse fiyatı üzerinde destekleyici bir etki yaratabiliyor.