Hisselerin son bir yıl içindeki en yüksek seviyelerine olan uzaklıkları, teknik açıdan "direnç" ve "doygunluk" seviyeleri hakkında ipucu veriyor.

• Zirvesine Çok Yakınlar: EGEEN (5.715,00 TL son fiyat) zirvesine sadece yüzde 0,92 uzaklıkta bulunurken, KTLEV yüzde 1,76 ve BTCIM yüzde 3,35 ile rekor seviyelerine oldukça yakın seyrediyor.

• Zirveden Uzaklaşanlar: Listenin diğer ucunda ise sert düzeltmeler yaşayan isimler var. KLRHO zirvesinden yüzde 331,48 gibi dramatik bir farkla uzaklaşırken, onu QUAGR (yüzde -283,55) ve TUREX (yüzde -526,69) gibi hisseler takip ediyor.

DİP SEVİYELERDEN KİMLER UZAKLAŞTI?

Hisselerin 52 haftalık en düşük seviyelerinden ne kadar primlendiği, yükseliş trendinin gücünü gösteriyor:

• Dipte Tutunanlar: FENER (yüzde 1,10), GSRAY (yüzde 3,48) ve ZOREN (yüzde 3,78) gibi hisseler, son bir yılın en düşük seviyelerine çok yakın bölgelerde fiyatlanarak "dip arayışını" sürdürüyor.

• Dipten Kopanlar: En düşük seviyesinden en çok uzaklaşan şirketlerin başında KTLEV (yüzde 91,80) ve KLRHO (yüzde 85,92) yer alıyor. Ayrıca MAGEN (yüzde 79,39) ve PASEU (yüzde 71,28) dipten güçlü bir ralli gerçekleştiren hisseler arasında öne çıkıyor.

SANAYİ VE BANKACILIKTA GÖRÜNÜM

Endeksin lokomotif hisselerinde ise karışık bir seyir hakim:

• THYAO: 352,50 TL seviyesiyle zirvesine yüzde 21,66 uzaklıkta.

• GARAN: 132,70 TL fiyata sahip ve zirvesinden yüzde 27,88 aşağıda işlem görüyor.

• SASA: 5,66 TL son fiyatı ile 52 haftalık zirvesine yüzde 126,40 uzaklıkta bulunuyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat TUPRS 257.5 6.354.111.378,75 % 1.78 16:55 THYAO 292.25 6.292.166.245,00 % 0 16:55 LXGYO 19.06 5.731.337.185,83 % 8.17 16:55 SASA 2.52 5.405.700.844,14 % 2.44 16:55 KTLEV 60.3 5.028.674.110,70 % 9.24 16:55

