Borsa İstanbul yatırımcılarının merakla beklediği temettü takviminde yarın önemli bir durak var. Şirket kârlarının ortaklarla paylaşıldığı "temettü sezonu" kapsamında, sanayi devlerinden biri olan Nuh Çimento Sanayi A.Ş. (NUHCM) nakit kâr payı dağıtımı için sahneye çıkıyor.
17 Mart 2026 Salı günü, NUHCM pay sahipleri için hak kullanım tarihi olarak belirlendi.
Portföyünde Nuh Çimento hissesi bulunduran yatırımcılar, şirketin geçtiğimiz yıl elde ettiği başarıdan paylarını alacaklar.
Genel Kurul kararıyla kesinleşen dağıtım planına göre şirket ortaklarına hisse başına brüt 22,50 TL ödeme yapacak.
Vergi kesintisi sonrası yatırımcıların hesaplarına yansıyacak net tutar ise 19,125 TL olacak.
Temettü ödemeleri, hak kullanım tarihinden itibaren genellikle T+2 (ikinci işlem günü) tarihinde yatırımcı hesaplarına nakit olarak yansımaktadır. NUHCM temettü ödemesi 19 Mart Perşembe günü hesaplara yansıyacak.