Yatırımcıların hesaplarına "bayram harçlığı" olarak yansıyacak ödemelerde aslan payını enerji ve otomotiv sektörü göğüslüyor. İşte bugünün ödeme listesi ve net rakamlar:

YATIRIMCININ BİLMESİ GEREKENLER

• Hak Kullanımı: Bu ödemelerden yararlanmak isteyen yatırımcıların, söz konusu hisseleri 13 Mart Cuma günü seans kapanışı itibarıyla portföylerinde bulundurmuş olmaları gerekiyor.

• Hesaba Geçiş Tarihi: Temettü ödemeleri, hak kullanım tarihinden itibaren genellikle T+2 (iki iş günü) sonra yatırımcı hesaplarına nakit olarak yansıtılmaktadır.

• Bayram Etkisi: Ramazan Bayramı tatili nedeniyle bu hafta işlem günleri sınırlı olduğundan, nakit planlaması yapan yatırımcıların takas sürelerini dikkate alması kritik önem taşıyor.