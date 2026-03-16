Borsa İstanbul yatırımcıları, 16-19 Mart 2026 haftasına oldukça bereketli bir başlangıç yapıyor. Bayram tatili öncesinde nakit akışını güçlendirmek isteyen sanayi ve finans devleri, kâr payı ödemeleri için düğmeye bastı. Özellikle Koç Grubu şirketlerinin domine ettiği takvimde, bugün (16 Mart Pazartesi) tam 4 dev isim sahne alıyor.
Yatırımcıların hesaplarına "bayram harçlığı" olarak yansıyacak ödemelerde aslan payını enerji ve otomotiv sektörü göğüslüyor. İşte bugünün ödeme listesi ve net rakamlar:
YATIRIMCININ BİLMESİ GEREKENLER
• Hak Kullanımı: Bu ödemelerden yararlanmak isteyen yatırımcıların, söz konusu hisseleri 13 Mart Cuma günü seans kapanışı itibarıyla portföylerinde bulundurmuş olmaları gerekiyor.
• Hesaba Geçiş Tarihi: Temettü ödemeleri, hak kullanım tarihinden itibaren genellikle T+2 (iki iş günü) sonra yatırımcı hesaplarına nakit olarak yansıtılmaktadır.
• Bayram Etkisi: Ramazan Bayramı tatili nedeniyle bu hafta işlem günleri sınırlı olduğundan, nakit planlaması yapan yatırımcıların takas sürelerini dikkate alması kritik önem taşıyor.