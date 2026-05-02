Şirket tarafından yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimine göre 1 Nisan – 30 Nisan 2026 tarihleri arasında 315 adet yeni devre mülk satış sözleşmesi imzalandı.

Bu satışlardan elde edilen KDV hariç toplam bedel ise 336.526.834 TL olarak kayıtlara geçti.

TOPLAM SATIŞ ADEDİ 32 BİN BARAJINI GEÇTİ

Projenin başlangıcından 1 Mayıs 2026 tarihine kadar olan toplam performans tablosu ise şöyle:

• Toplam Satış Adedi: 32.347 adet devre mülk.

• Toplam Ciro (KDV Hariç): 10.547.855.217 TL.

BORSADA SON DURUM: KZBGY YILLIK YÜZDE 13 PRİMLİ

Satış verilerinin açıklandığı dönemde Kızılbük GYO hisseleri (KZBGY) piyasada dengeli bir seyir izliyor. 30 Nisan Cuma kapanışı itibarıyla hissenin teknik tablosu şu şekilde:

• Güncel Fiyat: 3.36 TL (Yüzde 0.3 artışla)

• Haftalık Performans: Yüzde 5.33 değer kazancı.

• Yıllık Getiri: Yüzde 13.13 primli.

Gayrimenkul yatırım ortaklıklarında satış sözleşmeleri, projenin tamamlanma oranına göre gelire dönüştürülmektedir. Yatırımcıların teslim tarihlerini ve şirket borçluluk yapısını da takip etmeleri önerilir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.