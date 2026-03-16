Garanti BBVA Yatırım, yayımladığı son raporunda Galata Wind Enerji (GWIND) hisseleri için mevcut potansiyeli değerlendirdi. Kurum, şirketin üretim kapasitesindeki artış ve güçlü gelir büyümesi beklentilerini gerekçe göstererek hisseyi model portföyüne dahil ettiğini duyurdu.

Analistler, GWIND hissesi için "Endeks Üstü Getiri" tavsiyesini sürdürürken, önümüzdeki 12 aylık süreçte hissenin ciddi bir prim potansiyeli taşıdığına dikkat çekti.

İŞTE GWIND İÇİN BELİRLENEN HEDEF FİYAT VE VERİLER

Garanti BBVA Yatırım tarafından paylaşılan güncel projeksiyon verileri şu şekildedir:

Aracı Kurum: Garanti BBVA Yatırım

Hedef Fiyat: 39,60 TL

Son Fiyat (16 Mart): 26,04 TL

Prim Potansiyeli: %52,07

Tavsiye: Endeks Üstü Getiri

Rapor Tarihi: 16 Mart 2026

ÜRETİM ARTIŞI VE GELİR BÜYÜMESİ ÖNE ÇIKIYOR

Kurumun analizinde, Galata Wind’in rüzgar ve güneş enerjisi portföyündeki genişlemenin mali tablolara pozitif yansıyacağı öngörülüyor. Özellikle yenilenebilir enerjiye olan küresel talebin artması ve şirketin bu alandaki operasyonel verimliliği, hedef fiyatın belirlenmesinde ana kriterler olarak belirtildi.

