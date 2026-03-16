AKSA’nın operasyonel verimlilikte rakibini geride bıraktığı görülüyor. Hisse başı kar kaleminde AKSA 1,03 ile pozitif bölgedeyken, SASA’nın -0,50 ile yılı kapattığı gözlemleniyor. Bu durum direkt olarak karlılık marjlarına da yansımış durumda.

• Net Kar Marjı: AKSA yüzde 16,56 ile güçlü bir duruş sergilerken, SASA yüzde -89,71 gibi oldukça sert bir negatif ayrışma yaşıyor.

• Özsermaye Karlılığı: AKSA yüzde 12,56 ile yatırımcısına reel bir getiri sunarken, SASA’da bu oran yüzde -14,07 seviyesinde.

ÇARPANLAR NE SÖYLÜYOR?

Fiyatlama rasyolarına bakıldığında ise karmaşık bir tablo var. F/K (fiyat/kazanç) oranında AKSA 10,43 ile makul bir seviyede fiyatlanırken, SASA tarafındaki negatiflik şirketin mevcut dönemde kar üretemediğini teyit ediyor.

Ancak piyasa değeri çarpanlarında SASA'nın bazı avantajları dikkat çekiyor:

• PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri): SASA 0,72 ile varlıklarına göre daha "ucuz" bir görüntü verirken, AKSA 1,28 ile daha yüksek bir primle işlem görüyor.

• FD/FAVÖK: AKSA 10,96 ile daha dengeli bir çarpan sunarken, SASA’nın 35,51 olan çarpanı operasyonel karına oranla piyasa değerinin oldukça yukarıda olduğunu gösteriyor.

BORÇLULUK VE BORÇ YÖNETİMİ

Finansal sürdürülebilirlik açısından kritik olan net borç/FAVÖK rasyosunda AKSA 3,66 ile daha yönetilebilir bir risk profili çizerken, SASA’nın 18,62 olan oranı, şirketin üzerindeki borç yükünün operasyonel karlılığa göre oldukça yüksek olduğuna işaret ediyor.

Özetle; AKSA mevcut tabloda nakit akışı, karlılık ve verimlilik disipliniyle öne çıkarken; SASA tarafında yatırımcıların, şirketin bu geçiş dönemindeki maliyet yükünü ve gelecekteki büyüme potansiyelini dikkatle izlemesi gerekiyor.

