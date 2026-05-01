Borsa İstanbul’un BIST 100 endeksi özelinde yüzde 0,23 değer kazancıyla dengeli bir seyir izlediği 27-30 Nisan 2026 haftasında, iki şirket yatırımcılarını sevindirecek haberi verdi. Vişne Madencilik (VSNMD) ve Halk GYO (HLGYO), iç kaynaklar ve dönem kârlarından karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artırımı kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden resmen duyurdu.

VİŞNE MADENCİLİK’TEN YÜZDE 55 BEDELSİZ MÜJDESİ

Haftanın ilk hamlesi madencilik sektöründen geldi. Vişne Madencilik (VSNMD), 27 Nisan tarihinde yapılan genel kurul toplantısında net kârın dağıtımına ilişkin kararını verdi.

Kar Dağıtım Detayı: Şirket, 64,5 milyon TL'lik net dağıtılabilir karın yaklaşık %99,65'ini yatırımcılarına ayırdı.

Oran: Toplamda 64.350.000 TL’nin pay sahiplerine bedelsiz pay olarak verilmesi kararlaştırıldı. Bu hamleyle şirket sermayesini yüzde 55 oranında artırmış olacak.

HALK GYO’DA KAR PAYI PAY ŞEKLİNDE DAĞITILACAK

Haftanın ikinci bedelsiz kararı ise gayrimenkul yatırım ortaklığı devinden geldi. Halk GYO (HLGYO), 30 Nisan tarihinde toplanan genel kurulunda yönetim kurulunun kar payı teklifini onayladı.

Kar Dağıtım Detayı: Şirket, 2025 yılı karından karşılanmak üzere pay sahiplerine sermaye artırımı yoluyla ödeme yapacak.

Oran: Yatırımcılar, ellerindeki hisse miktarının yüzde 56,25'i oranında yeni bedelsiz pay alma hakkı kazandı. Genel kurulda kabul edilen bu karar, şirketin özsermaye yapısını güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendirildi.

