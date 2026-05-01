Küresel havacılık devi Türk Hava Yolları (THYAO), 2026 yılı birinci çeyrek bilançosunda piyasa beklentilerini aşan bir performans sergiledi. Beklentilerin üzerinde gelen net kâr ve artan yolcu sayısının ardından aracı kurumlar, THY hisseleri için hedef fiyatlarını ve güçlü "Al" tavsiyelerini güncelledi.

NET KAR BEKLENTİLERİ GÖLGEDE BIRAKTI

THY, 2026 yılının ilk üç aylık döneminde 226 milyon dolar net kâr elde ettiğini duyurdu. Piyasa analistlerinin 141 milyon dolar civarında seyreden net kâr beklentisini açık ara geride bırakan bu sonuç, şirketin operasyonel verimliliğini kanıtladı.

Şirketin büyüme verilerindeki en dikkat çeken nokta ise yolcu trafiği oldu. Toplam yolcu sayısı, yıllık bazda yüzde 12,7 artışla 21,3 milyon kişiye ulaşarak rekor bir seviyeye imza attı.

ARACI KURUMLARDAN YÜKSEK PRİM POTANSİYELİ

30 Nisan 2026 tarihinde açıklanan analizlerde, THY hisselerinin mevcut fiyatı olan 308,25 TL üzerinden ciddi bir yükseliş potansiyeli taşıdığı vurgulandı. Aracı kurumların güncel tahminleri şu şekilde gerçekleşti:

Ziraat Yatırım: THY için en iyimser tahmini paylaşan kurum oldu. Hedef fiyatını 508,50 TL olarak açıklayan Ziraat Yatırım, hissede yüzde 64,96 oranında dev bir prim potansiyeline dikkat çekerek "Al" tavsiyesi verdi.

Trive Yatırım: Hedef fiyatını 433,00 TL olarak belirleyen kurum, hissede yüzde 40,47 yükseliş beklentisiyle "Al" önerisini sürdürdü.

Ahlatcı Yatırım: Şirket için 425,96 TL hedef fiyat öngörürken, %38,18 prim potansiyeli ile "Al" tavsiyesini korudu.

Alnus Yatırım: Hedef fiyatını 426,43 TL’den 412,87 TL’ye hafif bir revizeyle düşürse de, %33,94 prim potansiyeli öngörerek "Al" tavsiyesini devam ettirdi.

THYAO HİSSELERİ GÜNCEL FİYAT

THYAO hisseleri haftalık bazda yüzde 4,71 prim kaybetti. Hisseler haftayı 308,25 TL’den kapattı.

Hisseler aylık bazda yüzde 6,75, 3 ayda yüzde 1,40 yükseldi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.