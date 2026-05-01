Şirketin Müşteri Hizmetleri Genel Müdürü görevinden ayrılırken, operasyonel yapıda köklü bir değişikliğe gidildi.

ÖZGÜR YILMAZ GÖREVİNDEN AYRILDI

Vestel’den yapılan açıklamada, Müşteri Hizmetleri Genel Müdürü Özgür Yılmaz'ın 1 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla görevinden ayrıldığı belirtildi. Şirket, bu ayrılığın ardından müşteri memnuniyeti ve satış sonrası operasyonlarını daha dinamik bir yapıya kavuşturmak amacıyla stratejik bir görev dağılımı gerçekleştirdi.

MÜŞTERİ HİZMETLERİNDE YENİ DÖNEM: İKİ AYRI GENEL MÜDÜRE BAĞLANDI

Yeni yapılanma ile birlikte müşteri hizmetleri operasyonları, pazar odaklı olacak şekilde iki farklı yönetim birimine raporlayacak:

Yurt İçi Operasyonlar: Türkiye genelindeki müşteri hizmetleri süreçleri, Global Pazarlama & Yurt İçi Satış Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu’na bağlandı.

Yurt Dışı Operasyonlar: Yurt dışı pazarlardaki müşteri hizmetleri faaliyetleri ise Avrupa Genel Müdürü Ali Yalçın’ın sorumluluğuna verildi.

