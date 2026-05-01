Türkiye’nin savunma sanayii ve teknoloji devi Aselsan (ASELS), 2026 yılı birinci çeyrek bilançosuyla gövde gösterisi yaptı. Hasılat ve ihracat sözleşmelerinde ciddi büyüme kaydeden şirketin finansal tabloları sonrası, aracı kurumlar hedef fiyatlarını peş peşe yukarı yönlü revize etti.

İHRACAT SÖZLEŞMELERİNDE YÜZDE 69'LUK SIÇRAMA

Aselsan’ın 2026 yılının ilk üç aylık dönemine ait finansal sonuçları, şirketin küresel rekabet gücünün arttığını kanıtladı. Yılın ilk çeyreğinde 5,5 milyar TL net kâr elde eden şirketin hasılatı, geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak %15 artışla 34,3 milyar TL’ye yükseldi. Şirketin en dikkat çeken başarısı ise yeni ihracat sözleşmelerinde yaşandı; yeni imzalanan yurt dışı sözleşmeleri %69 artarak 629 milyon dolara ulaştı.

ARACI KURUMLAR HEDEF FİYATLARINI GÜNCELLEDİ

Bilançonun ardından paylaşılan analizlerde, Aselsan hissesi için yüksek prim potansiyeli öngörüldü. 30 Nisan 2026 tarihinde yapılan açıklamalara göre kurumların beklentileri şöyle şekillendi:

QNB Invest, Aselsan için hedef fiyatını 560,00 TL olarak belirlerken, tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak duyurdu. Bu hedef fiyat, hissenin 420,25 TL olan son kapanış fiyatına göre %33,25 oranında bir prim potansiyeline işaret ediyor.

Ziraat Yatırım ise hisse için 495,00 TL hedef fiyat öngörüsünde bulunarak “al” tavsiyesini paylaştı. Kurumun analizine göre hissenin mevcut fiyatı üzerinden sunduğu prim potansiyeli %17,79 seviyesinde bulunuyor.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

ASELS hisseleri bu hafta yüzde 5,99 prim yaptı. Hisseler haftayı 420.25 TL’den yaptı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.