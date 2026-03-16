Gazprom tarafından yayımlanan rapora göre, şirket gelirleri geçen yıl 2024'e göre yüzde 7 azalarak 5,8 trilyon rubleye geriledi.

Rus şirket, gelirlerdeki bu düşüşe karşın yılı 11,2 milyar ruble net karla tamamladı.

2022'de 1,2 trilyon ruble net kar elde eden Gazprom'un özellikle Avrupa'ya doğal gaz ihracatı, yaptırımlar nedeniyle önemli oranda geriledi. Şirket, 2023'ü de 629 milyar ruble, 2024'ü de 1 trilyon ruble zararla kapatmıştı.

Rusya'nın enerjide ana pazarlarından Avrupa'ya ihracatı yaptırımlardan ötürü önemli oranda azalırken, ülke söz konusu kaybını başta Çin olmak üzere Asya pazarlarına ihracatı artırarak telafi etmek istiyor.