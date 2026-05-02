Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 0,23 oranında sınırlı bir prim yaparak kapanışını 14.442,56 puandan gerçekleştirdi. Endeks, direnç seviyelerini zorlamaya devam ederken yatırımcıların temkinli duruşu dikkat çekti.

KIYMETLİ MADENLERDE "KIRMIZI" HAFTA

Haftanın en çok kaybettirenleri altın ve gümüş oldu:

Ons Altın: Haftalık bazda yüzde 2 değer kaybıyla 4.614,95 dolar seviyesine geriledi.

Gram Altın: Ons fiyatındaki düşüşün etkisiyle yüzde 1,59 kaybettirerek haftayı 6.703,9 TL’den kapattı.

Gümüş: Ons gümüş yüzde 0,45 kayıpla 75,36 dolar, gram gümüş ise yüzde 0,02 gibi yatay bir düşüşle 109,48 TL seviyesinden işlem gördü.

DÖVİZ VE KRİPTODA SON DURUM

Döviz kurlarında ise Euro ve Dolar zıt yönlü hareket etti:

Dolar/TL: Haftalık yüzde 0,39 artışla 45,17 TL seviyesine yükseldi.

Euro/TL: Haftayı yüzde 0,42 değer kaybıyla 52,96 TL’den tamamladı.

Bitcoin (BTC): Risk iştahındaki dalgalanmaya rağmen haftalık yüzde 0,70 kazandıran Bitcoin, 78.174,3 dolar seviyesinden alıcı bulmaya devam ediyor.

