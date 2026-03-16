Cuma gününü yüzde 1,45 değer kaybıyla kapatan BIST 100 endeksi, yeni haftaya umutlu başladı.

Önceki kapanışına göre 26,98 puan (yüzde 0,21) artışla 13.119,91 puandan güne merhaba diyen endeks, ilerleyen saatlerde satışların derinleşmesiyle ivme kaybetti.

Saat 12.36 itibarıyla kayıplar yüzde 1’i aşarken, endeks 12.915 puana kadar çekildi.

Kaynak: Forinvest

SASA VE PETKM İLK SIRADA

Piyasanın dalgalı seyrettiği öğle saatlerinde, yabancı aracı kurumların işlemleri mercek altına alındı.

HSBC, saat 12.50 itibarıyla yaklaşık 143,6 milyon TL net hacimle piyasada aktif bir rol oynadı.

Kurumun alım tarafında sanayi ve enerji devlerine yöneldiği görüldü:

• SASA: 1.455.065 lot (Alımların yüzde 23,89'u)

• PETKM: 1.442.951 lot

• KCHOL: 776.477 lot

• CANTE ve AKSA: Alım listesinin üst sıralarını tamamlayan diğer hisseler oldu.

HSBC’NİN SATIŞ LİSTESİ

Satış tarafında ise finans ve teknoloji odaklı bir ağırlık göze çarptı:

• TRALT: -1.464.832 lot ile en çok satılan hisse oldu.

• CVKMD ve SKBNK: Satış listesinde TRALT’ı takip eden önemli kağıtlar arasında yer aldı.

• TUPRS: 240.161 lotluk satışla dikkat çekti.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat LXGYO 18.61 5.045.321.081,63 % 5.62 14:28 TUPRS 256.75 4.437.731.039,25 % 1.48 14:28 THYAO 289.75 4.091.541.332,50 % -0.86 14:28 SASA 2.51 3.949.021.152,95 % 2.03 14:28 KTLEV 60.2 3.576.000.857,80 % 9.06 14:28 Tüm Hisseler

