1 Şubat 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan düzenleme, "e-Devlet üzerinden yetki doğrulaması" yapılmadan konut ilanı verilmesini imkansız hale getirecek.

Yeni düzenlemenin temel hedefi, piyasayı manipüle eden ve vatandaşın cebine göz diken dolandırıcıları engellemek.

SAHTE İLAN VE KAPORA TUZAĞINA SON

Mevcut sistemde, herhangi bir kişi, sahibi olmadığı bir evin fotoğraflarını kullanarak sahte ilan açabiliyor ve alıcılardan kapora toplayarak kayıplara karışabiliyordu.

Yeni sistemle birlikte:

• Varlık Kontrolü: İlana konu olan taşınmazın gerçekten var olup olmadığı sistem tarafından sorgulanacak.

• Yetki Kontrolü: İlanı verenin mülk sahibi olup olmadığı veya yetkili olup olmadığı e-Devlet üzerinden anlık olarak doğrulanacak.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

1 Şubat'tan itibaren emlak sitelerine ilan girmek isteyen mülk sahipleri veya emlakçılar için süreç şu şekilde işleyecek:

• Mülk Sahipleri: Kendi adlarına veya birinci derece akrabalarının (eş, çocuk, anne, baba) adına ilan verebilecekler. Bu süreçte e-Devlet onayı şart koşulacak.

• Emlak Ofisleri: Bir emlakçının ilan girebilmesi için mülk sahibi tarafından resmi olarak yetkilendirilmiş olması gerekecek.

Yetki belgesi sözleşmesi yapıldıktan sonra, sistem üzerinden "ilan giriş onayı" alınarak taşınmaz vitrine çıkarılabilecek.

FİYAT MANİPÜLASYONU DA HEDEFTE

Sistemin sadece güvenliği değil, piyasa istikrarını da sağlaması bekleniyor.

Gerçek dışı, sadece piyasayı yükseltmek amacıyla girilen "köpük" ilanların EİDS süzgecine takılmasıyla, konut fiyatlarında daha şeffaf ve gerçekçi bir ortamın oluşması hedefleniyor.

Bu düzenleme ile Ticaret Bakanlığı, izinsiz ve belgesiz emlakçılığın önüne geçerek kayıt dışı ekonomiyle mücadelede de önemli bir adım atmış olacak.