İşveren odaklı IW, 46 iş dünyası derneği ile gerçekleştirdiği 2026'ya yönelik beklenti anketinin sonuçlarını duyurdu.

Ankete göre Almanya'daki söz konusu derneklerin 22’si gelecek yıl iş gücü azaltımı bekliyor.

46 sektör temsilcisinden 15’i ise istihdam seviyelerinin sabit kalacağını öngörüyor. Alman iş dünyasının yatırım planları da durgun seyrini sürdürüyor.

Ankete göre sadece 11 dernek yatırımlarda artış beklerken, 14 dernek kesinti öngörüyor. 21 dernek ise yatırımların düşük seviyelerde durgun kalacağını tahmin ediyor.

Dernekler, buna sebep olarak, Alman ekonomisindeki büyüme krizi, dünya çapında artan korumacılık ve ihracattaki süregelen zayıflık ile fiyatlamalarda Almanya'nın rekabet gücünü aşındıran yüksek iç maliyetleri gösterdi.

IW raporunda, “Sanayi sektörü özellikle etkileniyor. Otomotiv, kağıt ve tekstil sektörleri üretim düşüşü bekleyen sektörler arasında yer alıyor.” değerlendirmesi yapıldı.

Raporda konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen IW Direktörü Michael Hüther, “Ekonomik krizin hızlı ve kapsamlı bir şekilde sona ermesini bekleyenler, 2026’da yine hayal kırıklığına uğrayacaklar.” ifadesini kullandı.

Kısmi iyileşmelerin genellikle gerçek bir ekonomik ivme oluşturmadığını belirten Hüther, “Alman ekonomisi daha düşük bir seviyede istikrar kazanıyor. Büyüme eğilimine geri dönmek istiyorsak, politika yapıcıların hala yapacak çok işi var.” notunu paylaştı.

ALMAN EKONOMİSİ

Bu arada Alman ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyümesinin ardından, ikinci çeyrekte yüzde 0,2 daraldı. Ekonomi, yılın üçüncü çeyreğinde ise yüzde sıfır olarak açıklanan büyüme rakamıyla teknik resesyona girmekten kurtuldu.

Yüksek enerji maliyetleri, zayıf küresel siparişler ve ABD'nin yüksek gümrük vergileri, ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Çin'in daha önce Almanya'dan satın aldığı birçok ürünü artık kendisinin üretiyor olması ve otomotiv endüstrisinde duraklamalara yol açan "çip kıtlığı" da ekonomiyi baskılayan unsurlar arasında bulunuyor.

Öte yandan, Alman hükümeti, altyapı ve savunma harcamalarında keskin bir artışla ülkeyi ekonomik durgunluktan çıkarma sözü verdi ancak bu önlemlerin sahaya yansımasının beklenenden uzun süreceği değerlendiriliyor.

Hükümet, 2025 yılı için daha önce yüzde sıfır olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini 8 Ekim'de revize ederek yüzde 0,2'ye yükseltti.

Hükümet, kamu harcamalarının desteğiyle ekonominin gelecek yıl yüzde 1,3, 2027'de de yüzde 1,4 büyümeyle toparlanacağını öngörüyor.

(AA)