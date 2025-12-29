2025 yılını geride bırakmaya hazırlanırken, otomotiv sektörü yılın en agresif kampanyalarına sahne oluyor. 2026 model araçların yüksek fiyat etiketiyle geleceği beklentisi, tüketicileri mevcut stoklardaki 2025 model araçlara yöneltti.

Markalar ise daralan pazarda rekabet avantajı sağlamak ve yıl sonu hedeflerini tutturmak amacıyla faizsiz kredi, takas desteği ve nakit indirim silahlarını çekti.

Özellikle elektrikli araçlarda ve popüler SUV modellerinde yoğunlaşan kampanyalar, bütçesini korumak isteyenler için son bir çıkış kapısı sunuyor. İşte MARKA marka yılın son fırsatları:

TOGG VE ELEKTRİKLİ ATILIMI

Türkiye'nin otomobili Togg, yıl sonunda iddiasını koruyor. Marka, yeni favori T10F'in V1 ve V2 versiyonları için 1 milyon TL'ye 12 ay vade ve yüzde0 faiz imkanı sunarken, T10X V2 modeli için de 800 bin TL'ye aynı şartları sağlıyor.

Elektrikli rekabetinde Renault, merakla beklenen R5 E-Tech ve Megane E-Tech modellerinde 600 bin TL, 6 ay vade ve sıfır faiz avantajı sunuyor. BYD ise Dolphin modelinde 300 bin TL için 12 ay sıfır faiz fırsatı yaratırken, Seal modelinde düşük faiz oranlarıyla dikkat çekiyor.

LÜKS SEGMENTTE "TÜZEL" FIRSATLAR

Premium markalar özellikle ticari müşterilere odaklanmış durumda:

• BMW: Tüzel müşteriler için çıtayı yükselterek 7 milyon TL'ye kadar 6 ay vadeli sıfır faizli kredi sunuyor.

• Audi: Elektrikli amiral gemisi A6 e-tron için 2 milyon TL, Q4 e-tron ailesi için ise 1 milyon TL'ye kadar 6 ay vade ve yüzde0 faiz imkanı sağlıyor.

POPÜLER MODELLERDE "FAİZSİZ" YARIŞ

Binek ve SUV segmentinde tüketicinin en çok tercih ettiği markalar, ulaşılabilir finansman çözümleri üretiyor:

• Ford: Puma, Explorer ve Capri gibi SUV modellerinde 400 bin TL, Focus modelinde ise 300 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faiz uyguluyor.

• Opel: Corsa'dan Grandland'e kadar geniş bir yelpazede, elektrikli versiyonlar da dahil olmak üzere 150 bin ile 400 bin TL arasında değişen tutarlarda 12 ay sıfır faiz fırsatı sunuyor.

• Peugeot: Model çeşitliliğine göre 700 bin TL'ye varan kredilerde yüzde0 ile yüzde0,49 arasında değişen oranlar belirledi.

• Fiat: Yeni Fiat 600 ve şık şehir aracı Topolino için 200 bin TL, 12 ay vade ve yüzde0 faiz seçeneği masada.

• Suzuki & Hyundai: Suzuki S-Cross ve Hyundai Inster modelleri 200 bin TL, 12 ay vade ve faizsiz kredi ile alıcı bekliyor.

• Seat: Ibiza ve Arona modellerinde 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde0 faiz avantajı devam ediyor.

TİCARİ VE DİĞER ÖZEL KAMPANYALAR

• Nissan: Qashqai için ticari müşterilere 600 bin TL kredi desteği sağlarken, Juke modelinde bireysel müşterilere 240 bin TL faizsiz kredi imkanı tanıyor.

• Skoda: Superb ve Karoq modellerinde tüzel müşterilere özel 500 bin TL, 6 ay vade ve sıfır faiz uygulanıyor.

• Chery & MG: Çinli üreticilerden Chery, Tiggo serisinde ticari müşterilere yüzde0,99 faiz sunarken; MG, MG7 modelinde tüzel müşterilere yüzde1,49 faiz oranıyla kampanya yapıyor.

• Citroen & Dacia: Şehir içi mobilite çözümü Citroen Ami'de 270 bin TL'ye sıfır faiz uygulanırken, Dacia Sandero ve Jogger modellerinde yüzde0,99 faiz oranı dikkat çekiyor.

Uzmanlar, 2026 yılına girilmesiyle birlikte kur farkı ve maliyet artışlarının fiyatlara yansıyacağını belirterek, otomobil ihtiyacı olanların bu son dönemeçteki fırsatları değerlendirmesi gerektiğini vurguluyor.