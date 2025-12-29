Yıl sonuna yaklaşırken şirketlerin kâr payı dağıtımları devam ediyor. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 29 Aralık 2025 tarihinde yapılan bildirime göre EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin hak kullanım işlemleri sonuçlandı.

MKK tarafından yapılan açıklamada, Merkezi Kaydi Sistem'de gerçekleştirilen kayıtlar referans gösterilerek, şirketin nakit temettü ödemesinin tamamlandığı belirtildi.

KESİNTİSİZ ÖDEME: BRÜT VE NET EŞİT

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) statüsündeki şirketlerin vergi avantajı nedeniyle, EYG GYO yatırımcıları herhangi bir stopaj kesintisi olmaksızın temettülerini aldılar.

Hisse başına 0,0285714 TL olarak belirlenen ödeme, brüt ve net rakam eşit olacak şekilde yatırımcı hesaplarına yansıdı. Temettü dağıtım tarihi 25 Aralık olarak belirlenmişti, MKK'nın bugünkü bildirimiyle süreç resmileşmiş oldu.