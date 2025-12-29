Açıklamaya göre; CW Enerji'nin (CWENE) bağlı ortaklığı olan CW Solar Cell Enerji A.Ş., yurt içinde yerleşik bir müşteri ile el sıkıştı. Sözleşme, şirketin 2025 yılı içinde üretimine başladığı yüksek teknolojili yerli güneş paneli hücrelerinin satışını kapsıyor.

ANLAŞMANIN BEDELİ YARIM MİLYAR LİRAYI AŞTI

Enerji sektöründe ses getiren anlaşmanın mali detayları ise şu şekilde paylaşıldı:

Sözleşme Tutarı (Dolar): 13.766.860,80 USD (KDV Hariç)

Sözleşme Tutarı (TL): Yaklaşık 591.071.908,3 TL (İmza tarihindeki TCMB kurları esas alınmıştır.)

TESLİMATLAR 2026'DA TAMAMLANACAK

CW Enerji, söz konusu yerli hücrelerin teslimat takvimini de netleştirdi. Planlamaya göre, satışa konu olan ürünlerin sevkiyat ve teslimat süreçlerinin 2026 yılının ikinci çeyreği sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Bu hamle, CW Enerji’nin güneş enerjisi teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltan yerli hücre üretim kapasitesinin piyasadaki karşılığını göstermesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

CWENE hissleri yazım sırasında yüzde 0,55'lik yükseliş ile 29,14 TL'den işlem gördü.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.