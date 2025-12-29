PGSUS hisseleri haftanın ilk işlem gününe kırmızı mumlarla başladı. TSI 13.24 itibarıyla yüzde 2,74’lük düşüşte olan hisseler 199,2 TL’den işlem gördü.

Hisselerin haftalık bazda kaybı yüzde 4,92, aylık bazda kaybı 0,95 oldu.

Esas Holding, Pegasus Paylarını Teminat Amaçlı Dönüşüme Sunuyor

ORTAKLIK HABERİ HİSSELERİ YEŞİLLENDİRMEDİ

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş ve Türkiye’nin enerji devi Tüpraş 2050 Net Sıfır Karbon Emisyonu" hedefine ulaşmak adına stratejik bir adım attı.

Türk havacılığında "yeşil" imza: Pegasus ve Tüpraş'tan ortaklık geldi

Pegasus, Tüpraş’ın 2026 yılında İzmir Rafinerisi’nde üretmeye başlayacağı Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı’nı (SAF) kullanacak.

