Esas Holding, Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (#PGSUS) sermayesinde sahip olduğu payların bir kısmına ilişkin önemli bir finansal adım attı. Holding, 50 milyon adet payın "Borsada İşlem Gören Niteliğe Dönüştürülmesi" amacıyla 26 Aralık 2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurduğunu duyurdu.
Söz konusu dönüşüm işlemi, doğrudan bir hisse satışı amacı taşımıyor. Hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu’na göre bu paylar, Esas Holding veya iştirakleri tarafından kullanılacak 3 yıl vadeli bir kredi finansmanında teminat olarak kullanılacak.
3 Yıl Boyunca Satış Yapılmayacak
Piyasadaki olası spekülasyonların önüne geçmek adına Esas Holding, SPK’ya sunduğu başvuru kapsamında şu taahhütlerde bulundu:
Satış Kısıtlaması: Dönüşüme konu olan 50 milyon adet pay, kredi süresi boyunca (3 yıl) Borsa içinde veya dışında üçüncü kişilere satılmayacak.
Hakların Korunması: Finansman süresince söz konusu paylardan doğan tüm ortaklık ve oy hakları Esas Holding tarafından kullanılmaya devam edilecek.
Doğrudan Tevdi: Paylar, dönüşüm işleminin ardından kredi veren finans kurumlarına doğrudan teminat olarak teslim edilecek.
Bu hamle, holdingin likidite yönetimini güçlendirirken, Pegasus üzerindeki hakimiyetini ve uzun vadeli yatırımcı pozisyonunu koruma stratejisi olarak değerlendiriliyor.