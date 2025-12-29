Söz konusu dönüşüm işlemi, doğrudan bir hisse satışı amacı taşımıyor. Hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu’na göre bu paylar, Esas Holding veya iştirakleri tarafından kullanılacak 3 yıl vadeli bir kredi finansmanında teminat olarak kullanılacak.

3 Yıl Boyunca Satış Yapılmayacak

Piyasadaki olası spekülasyonların önüne geçmek adına Esas Holding, SPK’ya sunduğu başvuru kapsamında şu taahhütlerde bulundu:

Satış Kısıtlaması: Dönüşüme konu olan 50 milyon adet pay, kredi süresi boyunca (3 yıl) Borsa içinde veya dışında üçüncü kişilere satılmayacak.

Hakların Korunması: Finansman süresince söz konusu paylardan doğan tüm ortaklık ve oy hakları Esas Holding tarafından kullanılmaya devam edilecek.

Doğrudan Tevdi: Paylar, dönüşüm işleminin ardından kredi veren finans kurumlarına doğrudan teminat olarak teslim edilecek.

Bu hamle, holdingin likidite yönetimini güçlendirirken, Pegasus üzerindeki hakimiyetini ve uzun vadeli yatırımcı pozisyonunu koruma stratejisi olarak değerlendiriliyor.